גאונות בדולר אחד: ההמצאות הפשוטות והזולות ששינו את העולם

ההמצאות הפשוטות ששינו את העולם

בעולם המערבי המודרני בו אנו חיים חדשנות מזוהה בדרך כלל עם תקציבי עתק, מעבדות מחקר מתקדמות, מחשבים חזקים וטכנולוגיות פוורצות דרך. אבל התמונה הזו מחמיצה את אחת המגמות החשובות ביותר בעולם הפיתוח וההנדסה בעשורים האחרונים: חדשנות חסכונית.

זוהי גישה המבקשת להשיג מקסימום תועלת, איכות ותפקוד, תוך הפחתה דרסטית של עלויות, מורכבות ותלות בתשתיות יקרות. היא נולדה מתוך הבנה פשוטה אך עמוקה: במקומות עניים, באזורים מוכי אסונות, בכפרים מרוחקים ובקהילות שאין להן גישה לרפואה, מים נקיים, חשמל או תחבורה, הבעיות הגדולות ביותר זקוקות לעיתים דווקא לפתרונות הפשוטים ביותר, ננסה לעקוב אחר כמה רעיונות כאלו ולראות שלא צריך משאבים בלתי מוגבלים או כלים יקרים בשביל לסייע לעולם להיות מקום טוב יותר. רגל ג'איפור: התותבת שנולדה בבית חולים בהודו בשנת 1968, במחלקה האורתופדית של בית החולים "סאוואי מאן סינג" בעיר ג'איפור שבהודו, עמד ד"ר פראמוד קראן סתי, מנתח אורתופדי וחבר בקולג' המנתחים המלכותי הבריטי, מול בעיה קשה. הוא טיפל בקטועי רגליים, אך התותבות המערביות שעמדו לרשותו פשוט לא התאימו לחיים של המטופלים שלו. תיעוד דרמטי: מטוס קל נחת נחיתת חירום בים - הטייס והנוסעים שחו אל החוף | צפו איציק אברהם | 13:40 "את יודעת מה לעשות" | מחריד: מדריך הטייס נפרד - וקפץ מהמטוס אל מותו כיכר השבת | 13:02 התותבות הללו, שהתבססו על דגמים מיובאים, היו יקרות מאוד, קשיחות, לא נוחות, ובעיקר לא מותאמות למציאות ההודית הכפרית. הן דרשו נעילת נעליים קבועה, דבר שלא התאים לאנשים רבים שחיו והלכו יחפים - הן בגלל מצב כלכלי דחוק והן מטעמים דתיים. הן גם לא אפשרו תנועות בסיסיות הרווחות בהודו כמו כריעה, ישיבה בשיכול רגליים או עבודה בשדות בוציים ומוצפים. הפתרון הגיע ממקום לא צפוי. רם צ'נדרה שארמה, שנודע בכינוי "מאסטרז'י", היה פסל ואמן מקומי שלימד מלאכת יד לחולי צרעת בבית החולים המקומי. הוא לא היה מהנדס ולא רופא, אך הייתה לו עין חדה, ידיים מיומנות והבנה עמוקה בצורה ובתנועה. שארמה ראה את המטופלים של ד"ר סתי מתקשים ללכת, והשתכנע כי בעזרת כישורי הפיסול שלו הוא יוכל לעצב רגל מלאכותית שתדמה טוב יותר את כף הרגל האנושית. ד"ר סתי החל ללמד אותו אנטומיה. הוא הסביר לו על נקודות הלחץ בכף הרגל, על תנועת העצמות, על חלוקת המשקל ועל הצורך בגמישות. כך נולד שיתוף פעולה יוצא דופן בין רופא מערבי מיומן לבין אמן מקומי, שהבין את הגוף גם דרך הידיים ולא רק דרך ספרי לימוד.

נופה של העיר ג'איפור ( צילום: Sven Linder )

נקודת המפנה הגיעה במקרה. בוקר אחד, כששארמה רכב על אופניו לעבודה, מסמר ניקב את צמיג האופניים שלו. בזמן שהמתין בדוכן קטן לתיקון התקר, הוא ראה את המוסכניק מבצע גיפור של גומי - תהליך של יצירת תרכובת של גומי עם גופרית תוך כדי חימום גבוה - על צמיג משאית. התהליך הזה הצית בו רעיון. הוא הביא אל אותה חנות תיקון קטוע רגל ותבנית גבס של כף רגל, וביקש לנסות לצקת גומי סביב המבנה שתכנן.

הניסויים הראשונים נכשלו. הגומי נקרע במהירות, המבנה לא החזיק מעמד, והחומרים לא תמיד התאימו. אך לאחר ניסויים רבים נולדה הנוסחה שהפכה ל"רגל ג'איפור".

התותבת החדשה הורכבה מקרסול עץ קל וגמיש, מחלק קדמי ומעקב העשויים מגומי מיקרו-נקבובי גמיש שמקורו בצמיגי מכוניות משומשים, ומעטפת חזקה מסיבי צמיגים שעברה תהליך גיפור תעשייתי. התוצאה הייתה תותבת חסינת מים, גמישה, זולה, ובעלת מראה קרוב לגוון העור המקומי.

תמונה המציגה את רם צ'נדרה שארמה וד"ר פראמוד קראן סתי לצד התותבת שהמציאו. בנוסף רואים בולים שהונפקו לכבודם ( צילום: נחלת הכלל )

רגל ג'איפור ( צילום: רשתות חברתיות )

הגאונות של רגל ג'איפור הייתה בכך שהיא חיקתה את כף הרגל האנושית בלי להסתמך על מפרקים מכניים מורכבים. הגמישות הרב-צירית שלה אפשרה למטופלים ללכת יחפים, לרוץ, לטפס על עצים, לרכוב על אופניים, לשבת על הרצפה ולעבוד בשדה. במילים אחרות, היא לא רק החזירה יכולת הליכה. היא החזירה אורח חיים.

למרות היתרונות הברורים, הממסד הרפואי המקומי קיבל את ההמצאה בחשדנות. בין השנים 1968 ל-1975 הותאמו רק כ-50 עד 59 תותבות כאלה למטופלים. הפריצה הגדולה הגיעה בשנת 1975, כאשר דבנדרה ראג' מהטה, פקיד ממשלתי בכיר ששרד תאונת דרכים קשה ונאלץ לעשות שימוש בתותבת, הקים ארגון צדקה שנועד להפיץ את התותבת בחינם להמונים.

בהמשך הפכה רגל ג'איפור לפתרון מציל חיים באזורים מוכי מלחמה. במהלך מלחמת ברית המועצות באפגניסטן ובמהלך המהפכה הסנדיניסטית בניקרגואה, פעילי הצלב האדום הבינלאומי זיהו את היתרון העצום שלה בתוואי שטח הררי וקשה. היא הייתה פשוטה, עמידה, זולה ומתאימה למקומות שבהם תותבות מערביות יקרות פשוט לא שרדו.

במאה ה-21 המשיכה ההמצאה להתפתח. בשנת 2002 חתמה הסוכנות ההודית לחקר החלל על הסכם להעברת טכנולוגיית פוליאוריטן שפותחה במקור עבור טילים, והחומר החדש החליף את הגומי והעץ המסורתיים בחומר קל וחזק יותר. בשנת 2009 פיתחו חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד, בשיתוף הארגון, את "ברך ג'איפור" - מפרק ברך מלאכותי המבוסס על פולימר ניילון משומן, בעל ארבעה צירי תנועה המדמים את המכניקה של הברך האנושית. הפיתוח הזה הוכתר על ידי מגזין Time כאחת מ-50 ההמצאות הטובות ביותר של אותה שנה. והכל התחיל מיוזמה פרטית של אמן צנוע.

הליך הכנת רגל ג'איפור ( צילום: Nadya Peek )

פילטרון: מסנן המים שנולד מחימר, נסורת וכסף

טיהור מים הוא אחד הכלים החשובים ביותר למניעת מחלות מעיים במדינות מתפתחות. שכן במקומות שבהם אין תשתיות מים בטוחות, גם מקור מים שנראה נקי עלול להכיל חיידקים, טפילים ומזהמים מסוכנים.

בשנת 1981 פיתח ד"ר פרננדו מזרייגוס, רוקח ומנהל מחקר המים במכון המרכזי למחקר תעשייתי בגואטמלה, מסנן מים ביתי מחומרים טבעיים וזולים בלבד. שנים לאחר מכן, בשנת 1998, בעקבות הנזק העצום שגרם הוריקן מיץ לתשתיות המים במרכז אמריקה, שכלל רון ריברה, קדר וסוציולוג אמריקאי מארגון "קדרים למען השלום", את תהליך הייצור והפיץ אותו ברחבי העולם תחת השם "פילטרון".

הפילטרון מבוסס על שילוב מוצלח בין קדרות מסורתית לבין הנדסת חומרים מודרנית. בתהליך הייצור מערבבים חימר אדום מקומי עם חומר אורגני יבש וטחון דק, כמו נסורת עץ, קליפות אורז או קליפות קפה. את התערובת הלחה דוחסים לתבנית ייעודית בצורת קונוס קטום, באמצעות מכבש פשוט שמופעל על ידי מגבה ידני של משאית. זהו חלק מרכזי בגאונות של ההמצאה: לא נדרשת מכונה יקרה. מספיק כלי עבודה פשוט שנמצא כמעט בכל קהילה.

לאחר הייבוש, כלי החרס נשרף בכבשן בטמפרטורה מבוקרת. במהלך השריפה, החומר האורגני שבתוך החימר נשרף ונעלם, ומשאיר אחריו רשת סבוכה של נקבוביות מיקרוסקופיות בדפנות החרס. הנקבוביות הללו קטנות מספיק כדי ללכוד חלקיקים מרחפים, ביצים של טפילים ופרזיטים גדולים, אך חלק מהחיידקים הקטנים עדיין מסוגלים לעבור דרכן.

מסנן מים קרמי מורכב בתוך מיכל שתיה ( צילום: Paul2520 )

מסנני מים קרמים במפעל הייצור ( צילום: William Brehm )

כאן נכנס לתמונה הכסף הקולואידי. דפנות המסנן מצופות בשכבה דקה של תמיסת כסף קולואידי, המשמשת כחומר אנטי-בקטריאלי. הכסף מנצל תופעה המכונה האפקט האוליגודינמי: היכולת של יוני מתכת בריכוזים זעירים מאוד לפגוע בתאים חיים של חיידקים.

המנגנון פועל בכמה דרכים במקביל. יוני הכסף בעלי המטען החיובי נמשכים אל חלקים טעונים שלילית בחלבונים שבקרום התא של החיידק. הקישור הזה פוגע במבנה הקרום, גורם לדליפת יונים חיוניים ומשבש את מאזן האנרגיה של התא. במקביל, נוכחות יוני הכסף בתוך התא מעוררת יצירת רדיקלים חופשיים ומולקולות חמצן פעילות, שתוקפים חלבונים ושומנים. בנוסף, יוני הכסף נקשרים לחומר הגנטי של החיידק, גורמים לעיבוי הדנ"א ומפריעים ליכולת ההתרבות שלו.

התוצאה היא מסנן מים פשוט וזול, שאינו דורש חשמל, אינו דורש מערכת מרכזית ואינו תלוי בייבוא מורכב. קצב הזרימה שלו עומד על כ-1 עד 2 ליטרים בשעה. זהו קצב איטי יחסית, אך דווקא האיטיות הזו מבטיחה זמן מגע מספיק בין המים לבין דפנות החרס המצופות כסף.

מחקרים קליניים שנערכו בגואטמלה הראו כי הכנסת המסננים לשימוש הביאה לירידה משמעותית בשכיחות מחלות מעיים בקרב משקי הבית. כיום מיוצרים מסננים כאלה ביותר מ-62 מפעלים מקומיים ב-39 מדינות, ובהן אינדונזיה, קמבודיה וטנזניה. המפעלים פועלים לעיתים כמיזמים חברתיים: הם מעסיקים קדרים מקומיים, משתמשים בחומרי גלם מקומיים, ומחברים בין בריאות ציבורית לבין פיתוח כלכלי קהילתי.

ד"ר פרננדו מזרייגוס לצד המצאתו ( צילום: רשתות חברתיות )

מקרר המדבר: הכד שמקרר מזון בלי חשמל

באזורים הצחיחים של צפון ניגריה, חקלאים רבים מתמודדים עם בעיה פשוטה ואכזרית: הם מצליחים לגדל מזון, אבל לא תמיד מצליחים לשמור עליו. בלי חשמל, בלי מקררים ובלי שרשרת קירור, עגבניות, פלפלים, חצילים ומוצרים אחרים מתקלקלים בתוך ימים ספורים. בחלק מהמקרים החקלאים מאבדים אפילו עד מחצית מהיבול לאחר הקטיף.

בשנת 1995 פיתח מוחמד בה אבּה, מורה מקומי שהגיע ממשפחת קדרים מסורתית, פתרון פשוט להפליא: "מקרר פוט-אין-פוט", הידוע גם בשם "כד זיר". המערכת מורכבת משני כדי חרס בגדלים שונים, חול, מים ומטלית לחה. הכד הקטן מונח בתוך הכד הגדול, את המרווח ביניהם ממלאים בחול לח, ואת הפתח מכסים במטלית רטובה. כל המערכת מיוצרת מחומרי גלם מקומיים, בעלות נמוכה מאוד.

העיקרון המדעי שמפעיל את מקרר החרס הוא קירור באידוי. המים שבחול מחלחלים באיטיות דרך הדפנות הנקבוביות של כד החרס החיצוני. כאשר אוויר חם ויבש נוגע בפני השטח של הכד, המים מתאדים. כדי שמים יהפכו מנוזל לגז, הם זקוקים לאנרגיית חום. האנרגיה הזו נשאבת מדפנות הכד ומהתכולה שבתוך הכד הפנימי. כך הטמפרטורה הפנימית יורדת.

במזג אוויר חם ויבש, במיוחד כאשר הלחות היחסית נמוכה, המערכת מסוגלת להוריד את הטמפרטורה הפנימית באופן משמעותי ולהתקרב לטמפרטורת הגולה הלחה של האוויר. במילים פשוטות: ככל שהאוויר יבש יותר, האידוי יעיל יותר, והקירור משמעותי יותר.

מוחמד בה אבּה (מימין) מציג את המצאתו ( צילום: צילומסך )

מילוי מים ב'מקרר' שהמציא מוחמד בה אבה ( צילום: צילומסך )

ההשפעה על חיי היומיום הייתה דרמטית. עגבניות ופלפלים, שבדרך כלל מחזיקים בתנאים רגילים רק יומיים או שלושה, יכולים להישמר בתוך מקרר החרס עד כשלושה שבועות. גם חצילים, שמתקלקלים במהירות ללא קירור, יכולים להישמר למשך זמן דומה. מעבר למזון, הטכנולוגיה שימשה גם לשמירה על תרופות וחיסונים באזורים ללא חשמל.

המשמעות הכלכלית עצומה. חקלאי שאינו מסוגל לשמור על היבול שלו נאלץ למכור מיד, לעיתים במחיר נמוך מאוד, רק כדי שהסחורה לא תירקב. אבל אם הוא יכול לשמור ירקות במשך שבועות, הוא כבר אינו שבוי של לחץ הזמן. הוא יכול להמתין, לבחור מתי למכור, להשיג מחיר טוב יותר ולהגדיל את ההכנסה המשפחתית.

מוחמד בה אבּה הבין שהאתגר אינו רק להמציא את המוצר, אלא גם לגרום לאנשים להשתמש בו. בכפרים שבהם שיעורי האנאלפביתיות היו גבוהים, עלונים כתובים לא הספיקו. לכן הוא יצר קמפיין הסברה מקומי: הוא שכר שחקנים שהציגו מחזות מוקלטים בכפרים, ובהם הודגם באופן חי, דרמטי ולעיתים הומוריסטי כיצד מרכיבים את הכדים ומה היתרון הכלכלי שלהם.

בשנת 2001 זכה בה אבּה בפרס רולקס ליזמות, והשתמש במענק כדי להקים קווי ייצור המוניים שהעסיקו קדרים מקומיים. כך הפך רעיון פשוט, שנשען על פיזיקה בסיסית ועל מסורת קדרות עתיקה, לכלי שסייע לחקלאים, למשפחות ולכפרים שלמים.

הסבר על המנגנון שעומד מאחורי המקרר ( צילום: רשתות חברתיות )

מוחמד בה אבה במהלך ראיון לאחר קבלת פרס רולקס ( צילום: צילומסך )

כיסא הגלגלים שנבנה מכיסא גינה לבן

עבור אדם עם מוגבלות פיזית במדינה מתפתחת, היעדר כיסא גלגלים אינו רק בעיית נוחות. לעיתים זו גזירה של בידוד חברתי, תלות מוחלטת, עוני והזנחה רפואית. מי שאינו יכול לנוע בכוחות עצמו תלוי בבני משפחה, אינו יכול לעבוד, ללמוד או להגיע לטיפול רפואי, ולעיתים נשאר כלוא בבית במשך שנים.

בשנת 1977, במהלך ביקור במרוקו, ראה ד"ר דון שונדורפר, מהנדס ביו-רפואי בעל תואר דוקטור ומחזיק בלמעלה מ-60 פטנטים רשומים, אישה נכה הגוררת את עצמה בכביש מאובק וסואן. המראה הזה לא עזב אותו במשך יותר משני עשורים. בשנת 1999 הוא החליט לעזוב את הקריירה המצליחה שלו בתעשיית המכשור הרפואי ולהקדיש את זמנו לפיתוח כיסא גלגלים זול, עמיד ונגיש.

שונדורפר הבין שכיסאות גלגלים מערביים רגילים אינם מתאימים תמיד לשטח של כפרים באפריקה, באסיה ובאמריקה הלטינית. גלגלים דקים, שלדות עדינות וחלקים עדינים מתפרקים במהירות בדרכי עפר, בבוץ, בחול ובשבילים משובשים. מה שנראה מתאים לבית חולים מערבי אינו בהכרח מתאים לכפר הררי או לדרך עפר.

בשנת 2001 הציג ארגון Free Wheelchair Mission את הדגם הראשון שלו. הרעיון היה פשוט כמעט בצורה בלתי נתפסת: לקחת כיסא פלסטיק לבן, כמו כיסא גינה רגיל, לחבר אותו לשלדת צינורות ברזל קשיחה, ולהוסיף שני צמיגים רחבים של אופני הרים.

כיסא הגלגלים בגרסתו הראשונית ( צילום: צילומסך )

הכיסאות לפני חלוקה ( צילום: Free Wheelchair Mission )

ד"ר דון שונדורפר. מימין: דון בטקס בו הוענק לו פרס על המצאתו ( צילום: Free Wheelchair Mission )

מאחורי הפשטות הזו הסתתרה הנדסה חכמה מאוד. כיסאות גינה מפלסטיק מתוכננים לעמוד בתנאי חוץ קשים. הם אינם מחלידים, עמידים בלחות, קלים לניקוי, ובמקרים רבים מכילים חומרים שמגינים על הפלסטיק מפני קרינת שמש ומונעים ממנו להפוך לשביר במהירות. שלדת הברזל סיפקה חוזק בסיסי, וצמיגי אופני ההרים נתנו לכיסא יכולת עבירות טובה בהרבה על משטחים קשים, בוציים או חוליים.

בשנת 2008 הצטרפו סטודנטים להנדסה מכנית מאוניברסיטת קליפורניה באירוויין כדי לשפר את הדגמים. הם ביצעו מידול תלת-ממדי, תכננו מחדש את הבלמים ואת הדום הרגליים, והעבירו את הכיסאות מבחני עמידות מחמירים. אחד המבחנים החשובים היה "מבחן התוף הכפול" של ארגון התקינה הבינלאומי, המדמה שנים של נסיעה בתנאים קשים וקופצניים. הכיסאות עברו את המבחן בהצלחה.

הכיסאות מחולקים כיום בחינם לנזקקים באמצעות ארגוני סיוע מקומיים. הם נשלחים באריזות צפופות בתוך מכולות, ומורכבים בשטח. בשנת 2008 הוענק לשונדורפר עיטור כבוד אזרחי גבוה בארצות הברית על ידי הגנרל קולין פאוול. בשנת 2017 חגג הארגון את מסירת כיסא הגלגלים המיליון שלו - לילדה בת 12 בכפר הררי מבודד בהרי האנדים שבפרו, שעד אז נישאה על ידי בני משפחתה לכל מקום.

הכיסאות הגרסה מתקדמת ( צילום: Free Wheelchair Mission )

אנשים ברחבי העולם עושים שימוש בכיסא (למעלה מופיע ד"ר דון שונדורפר) ( צילום: Free Wheelchair Mission )

מסקנה: הגאונות נמצאת לפעמים בדברים הפשוטים

מה משותף לרגל ג'איפור, לפילטרון, למקרר החרס ולכיסא הגלגלים של Free Wheelchair Mission? הן נולדו במקומות שונים, בתקופות שונות ומתוך צרכים שונים, אבל כולן נשענות על אותו רעיון פשוט וחכם: לא להביא פתרון יקר מבחוץ, אלא לבנות אותו מתוך המציאות המקומית עצמה.

במקום טכנולוגיה מסובכת ויקרה, ההמצאות הללו השתמשו במה שכבר היה זמין: גומי, עץ וצמיגים; חימר וכסף קולואידי; כדי חרס, חול ומים; כיסא פלסטיק, שלדת מתכת וצמיגי אופניים. מאחורי הפשטות הזו הסתתרו עקרונות מדעיים ברורים - תנועה טבעית של הגוף, סינון וחיטוי מים, קירור באמצעות אידוי, והנדסה בסיסית שמבינה את תנאי השטח.

דווקא משום שהן פשוטות, זולות וניתנות לתיקון מקומי, הן הצליחו להגיע רחוק. רגל ג'איפור החזירה הליכה למיליוני קטועי רגליים. הפילטרון יוצר בעשרות מדינות וסייע לטהר מים. מקררי החרס אפשרו לשמור מזון בלי חשמל. וכיסאות הגלגלים של Free Wheelchair Mission העניקו ניידות ליותר ממיליון בני אדם.

ההמצאות האלה מזכירות שחדשנות אמיתית לא חייבת להיות נוצצת, יקרה או מסובכת. לפעמים דווקא פתרון שאפשר להסביר בכמה משפטים, לייצר מחומרים מקומיים ולתקן בשטח - הוא הפתרון שמגיע להכי הרבה אנשים.

רגל מגומי ועץ יכולה להחזיר לאדם את ההליכה. כד חרס עם חול ומים יכול לשמור מזון למשפחה. מסנן חרס מצופה כסף יכול למנוע מחלות מים. כיסא פלסטיק פשוט יכול להפוך אדם תלוי לאדם נייד.

ובסוף, מאחורי כל ההמצאות האלה עומדת שאלה אחת אנושית מאוד: איך אפשר לעזור באמת? לפעמים התשובה כמעט לא עולה כסף. אבל עבור מי שמקבל אותה - היא שווה עולם שלם.