עם התקדמות מהירה של רובוטים דמויי אדם מהמעבדה אל פסי הייצור, גוברת הדאגה סביב יכולתם לפעול בבטחה לצד בני אדם. לפי דיווח שפורסם לאחרונה ב"וול סטריט ג'ורנל", האתגר המרכזי העומד בפני חברות הרובוטיקה הוא כיצד למנוע פגיעה מעובדים, כאשר מדובר במכונות שמשקלן עשוי להגיע לכ-90 קילוגרם.

שורת תקריות שתועדו בחודשים האחרונים והפכו לוויראליות ברשתות החברתיות רק הגבירה את החששות. באירוע אחד בפארק שעשועים במחוז שינג'יאנג שבסין, רובוט דמוי אדם שביצע מופע אומנויות לחימה בעט בילד במהלך ההופעה. לפי דיווחים רשמיים, הילד לא נפגע באורח קשה אך המופע הופסק מיד. במקרה אחר, במסעדת HaiDiLao בקליפורניה, רובוט שירות החל להתנועע בצורה בלתי נשלטת, פגע בשולחן והעיף כלים ומזון לעבר הסועדים.

למרות שמדובר באירועים מחוץ לסביבה תעשייתית, הם מדגישים את חוסר הוודאות בהתנהגות רובוטים דינמיים - בדיוק מהסוג שכבר מתחיל להשתלב במחסנים ובקווי ייצור של חברות כמו טסלה ו-Figure AI.

אחת הסכנות המרכזיות שעליהן מצביעים מהנדסי בטיחות היא "בעיית הנפילה". בניגוד לזרועות רובוטיות קבועות המעוגנות לרצפה, רובוטים דמויי אדם תלויים באיזון מתמיד. תקלה בתוכנה או הפסקת חשמל עלולות לגרום להם לאבד יציבות וליפול - תרחיש שעלול להסתיים בפגיעה חמורה בעובדים הנמצאים בקרבתם. "אם רובוט כזה נופל, הוא עלול פשוט למחוץ אדם," הזהירה מישל סילבה, מומחית להנדסת בטיחות.

במקביל, עולם התקינה מתקשה להדביק את הקצב. ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) החל רק לאחרונה בפיתוח תקן ייעודי ראשון לרובוטים דינמיים, כולל רובוטים דמויי אדם. התקן, שמספרו ISO 25785-1, צפוי להיכנס לתוקף רק סביב שנת 2028. עד אז, חברות נאלצות להסתמך על הנחיות קיימות שאינן מותאמות במלואן לטכנולוגיה החדשה.

כך יוצא שהפער בין קצב החדשנות לבין מנגנוני הבטיחות והרגולציה מעמיד סימן שאלה על מוכנות השוק לאימוץ רחב של רובוטים דמויי אדם. בעוד החברות ממשיכות להשקיע בפיתוח ובהטמעה, המומחים מדגישים כי ללא פתרונות בטיחות מתקדמים וסטנדרטים ברורים, הסיכון לעובדים עלול להפוך למכשול משמעותי בדרך למהפכה הרובוטית.