'הכל הולך להתפוצץ': המנכ"ל שמזהיר מקריסת השקעות ה-AI

מנכ"ל חברת Tether, פאולו ארדואינו, מטיל ספק ביסודות הכלכליים של מרוץ הבינה המלאכותית ומזהיר מפני קריסה מבנית אפשרית של מודל ההשקעות שמובילות כיום ענקיות הטכנולוגיה.

לדבריו, מאחורי ההשקעות האדירות בתשתיות AI מסתתרת שורה של חוסר התאמות מהותיות שעלולות לערער את יציבות התחום. בין הבעיות המרכזיות שהוא מציין: תמחור שירותי AI שאינו משקף את העלויות האמיתיות, פער בין משך החזר ההשקעה לבין קצב ההתיישנות המהיר של חומרה, חוסר התאמה בין מבנה המימון לאורך חיי הנכסים, ואיום גובר מצד פתרונות קוד פתוח שעלולים לשחוק את מקורות ההכנסה.

האזהרה מגיעה דווקא על רקע זינוק חסר תקדים בהשקעות. לפי הערכות JPMorgan, היקף ההשקעות הגלובליות בתחום ה-AI עשוי להגיע ל-5.5 טריליון דולר עד שנת 2030. גם בגולדמן זאקס מעריכים כי ארבע ענקיות - מיקרוסופט, אמזון, גוגל (אלפבית) ומטא - יוציאו יחד מעל 5 טריליון דולר על הוצאות הון בעשור הקרוב.

אך לצד האופטימיות, מתחילים להופיע סימני לחץ. נתוני הלשכה האמריקאית לניתוח כלכלי מצביעים על האטה בצמיחה של מגזר המידע, ובחברות עצמן נרשמים צעדי בלימה: אמזון ביטלה מדדי שימוש פנימיים ב-AI, אובר הגבילה את תקציבי השימוש בכלים מבוססי בינה מלאכותית, ומטא אף הזהירה עובדים מפני עלויות הולכות ותופחות.

רצח מזעזע: אם לחמישה נורתה בתחנת דלק כשקנתה ברד לילדיה אריה רוזן | 13:45

גם הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS) הצטרף לחששות, כשהגדיר את תחום ה-AI כאחד משלושת הסיכונים המרכזיים לכלכלה העולמית והזהיר כי תיקון חד עשוי להתרחש במהירות גבוהה יותר ממשברים פיננסיים קודמים.

עם זאת, לא כולם שותפים לפסימיות. אנליסטים בוול סטריט מצביעים על כך שמדובר ב"מרוץ חימוש טכנולוגי" שבו אף חברה גדולה אינה יכולה להרשות לעצמה להישאר מאחור. חלקם אף מעריכים כי הרווחיות תגיע כבר בטווח של חודשים ספורים.

בינתיים, השוק ממתין לדוחות הרבעוניים הקרובים, שעשויים לספק את האינדיקציה הראשונה: האם ענקיות הטכנולוגיה ימשיכו ללחוץ על דוושת הגז בהשקעות - או שיתחילו לסגת, ולאשר בכך את החששות מפני סדקים ראשונים במודל ה-AI.