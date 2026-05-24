על רקע גל הולך וגובר של פיטורים בענף הבנקאות והפיננסים, מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, יוצא נגד התחזיות הפסימיות בנוגע להשפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. לדבריו, החשש מאבטלה המונית "מוגזם", גם אם הוא מודה כי הטכנולוגיה כבר מביאה לצמצום משרות בתחומים מסוימים.

בריאיון שפורסם לאחרונה, ציין סולומון כי לצד אובדן משרות, צפויה גם יצירה של תפקידים חדשים – תהליך מוכר מהיסטוריית המהפכות הטכנולוגיות. לדבריו, הכלכלה המודרנית גמישה דיה כדי להסתגל לשינויים, והמעבר צפוי להיות הדרגתי ולא הרסני.

עמדתו של סולומון בולטת במיוחד על רקע צעדים דרמטיים מצד בנקים אחרים. סטנדרד צ'רטרד הודיע כי יקצץ למעלה מ-7,000 משרות עד שנת 2030, בעיקר בתחומים אדמיניסטרטיביים כמו משאבי אנוש, ניהול סיכונים וציות, כאשר מערכות בינה מלאכותית צפויות להחליף תפקידים אלו. גם HSBC מאותת על שינוי עמוק, עם הערכות לקיצוץ של עד 20 אלף עובדים בשנים הקרובות, לצד השקעה בהכשרה מחדש של עובדים קיימים.

מנכ"ל JPMorgan, ג'יימי דיימון, מציג גישה מאוזנת יותר אך גם זהירה. לדבריו, הבנק צפוי להגדיל את הגיוס של עובדים בעלי מיומנויות בתחום הבינה המלאכותית, אך במקביל לצמצם גיוס בתחומים מסורתיים. דיימון הזהיר כי הסיכון המרכזי אינו עצם השינוי – אלא הקצב שבו הוא מתרחש. "הבעיה תהיה אם זה יקרה מהר מדי", אמר, והדגיש את הצורך בשיתוף פעולה בין ממשלות למגזר העסקי כדי להתמודד עם השלכות המעבר.

הנתונים עצמם מציירים תמונה מורכבת. לפי מחקר של גולדמן זאקס, אימוץ רחב של בינה מלאכותית עשוי להביא להיעלמות של כ-6% עד 7% מהמשרות בארצות הברית. עם זאת, ההשפעה הכוללת על האבטלה צפויה להיות זמנית בלבד, עם עלייה מתונה של כחצי אחוז בשיעור האבטלה בתקופת המעבר. מנגד, תחזית של מורגן סטנלי מצביעה על אובדן פוטנציאלי של יותר מ-200 אלף משרות בענף הבנקאות באירופה עד סוף העשור.

בסופו של דבר, המחלוקת בין הקולות הבולטים בוול סטריט אינה נוגעת לעצם השינוי – אלא לעוצמתו ולקצב התרחשותו. בעוד חלק מהמנהלים רואים בבינה המלאכותית מנוע צמיחה והזדמנות, אחרים מזהירים מפני זעזוע מהיר מדי שעלול להשאיר עובדים רבים מאחור.

השאלה שנותרה פתוחה היא לא האם הבינה המלאכותית תשנה את שוק העבודה – אלא עד כמה מהר, ועד כמה החברה תצליח להיערך לכך.