המשבר בתעשייה מחריף

גל פיטורים רחב בהייטק: כ-8,000 עובדים יפוטרו כבר במאי - ועוד בדרך

ענקית הטכנולוגיה מטא מאיצה את המעבר לבינה מלאכותית, מקצצת בעשרות אלפי משרות ומסמנת את 2026 כשנת התייעלות נוספת - על רקע הפסדים כבדים בתחום המטאוורס והשקעות עתק ב-AI (כלכלה)

חברת מטא (Meta) המחדת תחתיה רשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, מתכוננת לאחד מגלי הפיטורים הגדולים בתולדותיה, עם קיצוץ של כ-8,000 עובדים שיחל כבר ב-20 במאי 2026 - כך לפי דיווחים שפורסמו ברויטרס. מדובר בכ-10% מכוח האדם של החברה, כחלק ממהלך רחב יותר שצפוי להימשך לאורך השנה.

לפי מקורות המעורים בפרטים, זהו רק השלב הראשון בתוכנית קיצוצים רחבה יותר, כאשר סבבי פיטורים נוספים צפויים במחצית השנייה של השנה. היקף המהלך הכולל טרם נקבע, אך הערכות מוקדמות מדברות על אפשרות לקיצוץ של עד 20% מהעובדים - כלומר כ-16 אלף משרות.

המהלך הנוכחי מצטרף לסדרת קיצוצים שכבר בוצעו מתחילת השנה. בינואר פיטרה כ-1,500 עובדים מחטיבת Reality Labs וסגרה שלושה אולפנים שהיו אחראים על פיתוח משחקי VR, ובמרץ ביצעה קיצוצים נוספים במאות עובדים בתחומים שונים, בהם גיוס, מכירות ותפעול גלובלי.

ברקע המהלך עומדת תפנית אסטרטגית ברורה: מעבר מואץ להשקעה בבינה מלאכותית. מטא הודיעה בסוף 2025 על תוכנית השקעות עצומה בהיקף של כ-600 מיליארד דולר בתחום ה-AI והתשתיות הנלוות, לצד הקמת יחידה חדשה בשם Meta Superintelligence Labs. לפי הערכות אנליסטים, הקיצוצים עשויים לחסוך לחברה עד 10 מיליארד דולר בשנה - סכום שיופנה להמשך הפיתוח בתחום.

במקביל, חטיבת Reality Labs - שהובילה את חזון המטאוורס - ממשיכה להסב הפסדים כבדים. בשנת 2025 לבדה רשמה החטיבה הפסד תפעולי של 19.2 מיליארד דולר, כאשר ההפסדים המצטברים מאז הקמתה מתקרבים ל-90 מיליארד דולר. מנכ"ל החברה, מארק צוקרברג, ציין כי 2026 צפויה להיות שנת השיא בהפסדים, לפני מעבר הדרגתי להתמקדות במשקפי מציאות רבודה ומכשירים לבישים מבוססי AI.

אם תוכנית הקיצוצים תתממש במלואה, מדובר יהיה בגל הפיטורים הגדול ביותר של מטא מאז "שנת היעילות" ב-2022–2023, אז פיטרה החברה כ-21 אלף עובדים.

הכותרת מטעה לחשוב שהפיטורים הם כאן בישראל
נועם

