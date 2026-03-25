חברות הטכנולוגיה מטא וגוגל הפסידו בתביעה בארצות הברית, לאחר שחבר מושבעים קבע כי עיצבו פלטפורמות מסוכנות לילדים ובני נוער, בפסק דין תקדימי שעשוי להשפיע על אלפי תביעות דומות נגד חברות טכנולוגיה.

המשפט נסב סביב צעירה בת 20 בשם קיילי, שהייתה קטינה בעת הגשת התביעה, וטענה כי התמכרה ליוטיוב של גוגל ולאינסטגרם של מטא בגיל צעיר בשל עיצוב ממכר שמטרתו למשוך תשומת לב. חבר המושבעים קבע כי שתי החברות התרשלו בעיצוב האפליקציות ולא הזהירו מפני הסכנות. מטא חויבה לשלם פיצויים של 4.2 מיליון דולר, וגוגל של 1.8 מיליון דולר.

עורך הדין הראשי של התובעת אמר כי “פסק הדין הוא משאל עם של חבר מושבעים כלפי תעשייה שלמה, שמבהיר כי עידן האחריותיות הגיע”. למרות פסק הדין, מניות החברות עלו מעט, ומטא מסרה כי היא “בוחנת את האפשרויות המשפטיות”, בעוד דובר גוגל, חוסה קסטניידה, הודיע כי החברה מתכוונת לערער.

חברות נוספות כמו סנאפצ'אט וטיקטוק היו גם הן נתבעות בתיק, אך הגיעו להסדר עם התובעת לפני תחילת המשפט, בתנאים שלא נחשפו.

ביקורת גוברת כלפי הרשתות

במהלך המשפט ניסו עורכי הדין של התובעת להראות כי מטא וגוגל כיוונו במכוון לילדים והעדיפו רווח על פני בטיחות. מנגד, מטא טענה כי מצבה האישי של התובעת הוא שגרם לבעיותיה, וגוגל טענה כי השימוש שלה ביוטיוב היה מוגבל.

המושבעים נחשפו למסמכים פנימיים שהראו כיצד החברות ניסו למשוך משתמשים צעירים, ואף שמעו עדויות של בכירים, בהם מנכ״ל מטא מארק צוקרברג, שהגן על החלטות החברה.

פסק הדין מגיע על רקע ביקורת גוברת בארצות הברית על בטיחות ילדים ברשתות החברתיות, כאשר הדיון עובר יותר ויותר לבתי המשפט ולמדינות, לאחר שהקונגרס לא הצליח להעביר חקיקה מקיפה בנושא.