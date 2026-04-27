סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, הצית דיון סוער לאחר שכתב ברשת X כי בעידן שלאחר הגעת בינה מלאכותית כללית (AGI), "אף אחד לא יעבוד והכלכלה תקרוס". האמירה החריגה, שהגיעה ימים ספורים לאחר השקת GPT-5.5, משקפת את הפער ההולך וגדל בין קצב הפיתוח של מערכות AI לבין היכולת של שווקים ומוסדות כלכליים להסתגל אליהן.

לצד התחזית הקודרת, אלטמן שילב גם הומור טעון: הוא סיפר כי עבר לשיטת שינה פוליפאזית - דפוס שינה המורכב ממספר תנומות קצרות (פאזות) לאורך היממה, במקום שינה רציפה אחת בלילה - כדי לא "לפספס עבודה", משום שהיכולות של GPT-5.5, במיוחד בגרסת Codex, הפכו את העבודה למהירה ואינטנסיבית יותר מאי פעם. הבדיחה, לכאורה, מדגישה פרדוקס מרכזי - הטכנולוגיה שנועדה להפחית עומס עבודה דווקא מגבירה אותו, לפחות בטווח הקצר.

GPT-5.5, שהושק ב־23 באפריל, מציג שיפור בולט ביכולת לבצע משימות מורכבות מרובות שלבים, לתכנן פעולות, להשתמש בכלים חיצוניים ואף לאמת את תוצאותיו באופן עצמאי. נשיא OpenAI, גרג ברוקמן, הגדיר אותו כ"סוג חדש של אינטליגנציה" וכצעד משמעותי לעבר שינוי האופן שבו מתבצעת עבודה ממוחשבת.

אלא שהצהרותיו של אלטמן אינן עומדות לבדן. מוקדם יותר החודש פרסמה OpenAI מסמך מדיניות מקיף בשם "Industrial Policy for the Intelligence Age", שבו הציעה צעדים מרחיקי לכת: הקמת קרן עושר ציבורית, מעבר לניסוי בשבוע עבודה בן ארבעה ימים ללא הפחתת שכר, והעברת נטל המס מעבודה להון. בין ההצעות גם עלתה האפשרות להטלת "מס רובוטים" והכרה בגישה לבינה מלאכותית כתשתית בסיסית, בדומה לחשמל או לאינטרנט.

עם זאת, לא כולם משוכנעים בכנות הכוונות. מבקרים טענו כי מדובר במהלך שמטרתו למצב את החברה רגולטורית, ואף כינו אותו "ניהיליזם רגולטורי" במסווה, תוך שהם מצביעים על היסטוריה לא עקבית של OpenAI בכל הנוגע לרגולציה.

הרקע לדברים נעשה טעון עוד יותר בעקבות אירוע אלים שהתרחש ב־10 באפריל, כאשר אדם השליך בקבוק תבערה לעבר ביתו של אלטמן בסן פרנסיסקו ולאחר מכן הגיע למשרדי החברה כשהוא מצויד באמצעי הצתה נוספים. ה־FBI הגדיר את המקרה כ"מתוכנן, ממוקד וחמור במיוחד".

אלטמן עצמו הודה כי החששות הציבוריים אינם מופרכים. לדבריו, "החשש סביב AI מוצדק - אנו בעיצומה של טרנספורמציה חברתית מהמשמעותיות ביותר אי פעם". כבר בפברואר, בכנס בניו דלהי, ציין כי AGI "מרגיש קרוב מאוד" והזהיר כי קצב ההתפתחות מהיר עד כדי כך שהוא "מלחיץ ומעורר חרדה".