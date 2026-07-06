משפט אחד של טראמפ הקפיץ בשנייה את המנייה של חברת הענק

מניית חברת 'דל טכנולוגיות' עלתה היום (שני) ב-4.4%, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבח את החברה במהלך השקת "חשבונות טראמפ" לילדים. טראמפ הודה למייסד החברה מייקל דל על תמיכתו במיזם וקרא לציבור: "צאו וקנו מחשב של דל".

התוכנית, שהושקה רשמית ביום העצמאות האמריקני, מעניקה לכל ילד אמריקני שנולד בין 1 בינואר 2025 ל-31 בדצמבר 2028 השקעת בסיס של 1,000 דולר במימון הממשלה. בנוסף למענק הממשלתי, הודיעו בני הזוג דל כי יפקידו 250 דולר עבור כל אחד מ-25 מיליון הילדים הראשונים שיצטרפו לתוכנית.

נציין כי זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ מקדם את החברה. בפברואר אמר: "הם מייצרים מוצר נהדר. הם לא מחפשים פרסום, אני נותן להם פרסום", וגם אז נרשמה עלייה במניית החברה.

לצד ההשפעה של דברי טראמפ, דל ממשיכה ליהנות מהביקוש הגובר לשרתי בינה מלאכותית. החברה דיווחה ברבעון האחרון על הזמנות בתחום הבינה המלאכותית בהיקף של 24.4 מיליארד דולר, והכנסות של 16.1 מיליארד דולר משרתי בינה מלאכותית.

מנהל התפעול של החברה, ג'ף קלארק, אמר: "הביקוש היה חזק יותר מכפי שציפינו בכל תחומי הפעילות ובכל האזורים", והוסיף כי "ההזדמנות בתחום הבינה המלאכותית אינה מראה סימני האטה".