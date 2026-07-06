כיכר השבת
פרסומת בחינם

משפט אחד של טראמפ הקפיץ בשנייה את המנייה של חברת הענק

מניית דל זינקה ב-4.4% לאחר שטראמפ שיבח את החברה בהשקת "חשבונות טראמפ" לילדים | מייקל דל תומך בתוכנית עם 250 דולר ל-25 מיליון ילדים (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

מניית חברת 'דל טכנולוגיות' עלתה היום (שני) ב-4.4%, לאחר שנשיא שיבח את החברה במהלך השקת "חשבונות טראמפ" לילדים. טראמפ הודה למייסד החברה מייקל דל על תמיכתו במיזם וקרא לציבור: "צאו וקנו מחשב של דל".

התוכנית, שהושקה רשמית ביום העצמאות האמריקני, מעניקה לכל ילד אמריקני שנולד בין 1 בינואר 2025 ל-31 בדצמבר 2028 השקעת בסיס של 1,000 דולר במימון הממשלה. בנוסף למענק הממשלתי, הודיעו בני הזוג דל כי יפקידו 250 דולר עבור כל אחד מ-25 מיליון הילדים הראשונים שיצטרפו לתוכנית.

נציין כי זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ מקדם את החברה. בפברואר אמר: "הם מייצרים מוצר נהדר. הם לא מחפשים פרסום, אני נותן להם פרסום", וגם אז נרשמה עלייה במניית החברה.

לצד ההשפעה של דברי טראמפ, דל ממשיכה ליהנות מהביקוש הגובר לשרתי בינה מלאכותית. החברה דיווחה ברבעון האחרון על הזמנות בתחום הבינה המלאכותית בהיקף של 24.4 מיליארד דולר, והכנסות של 16.1 מיליארד דולר משרתי בינה מלאכותית.

מנהל התפעול של החברה, ג'ף קלארק, אמר: "הביקוש היה חזק יותר מכפי שציפינו בכל תחומי הפעילות ובכל האזורים", והוסיף כי "ההזדמנות בתחום הבינה המלאכותית אינה מראה סימני האטה".

ארה"בדונלד טראמפבינה מלאכותיתחברהמיליארדים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר