חרדת זיקוקים: הכלב נבהל מהרעש ונפל מגובה עצום | כך זה הסתיים

כלב שנבהל מזיקוקי יום העצמאות בארצות הברית נפל לבאר בעומק של כ-4.5 מטרים בעיר קנזס סיטי שבמדינת קנזס, וחולץ בשלום על ידי צוותי החירום.

על פי שירותי חילוץ בעלי החיים המקומיים, עובר אורח שמע את הכלב מיילל מתחתית הבאר והזעיק למקום את אנשי השירות הווטרינרי, המשטרה וכוחות הכיבוי. לאחר מבצע חילוץ הצליחו הצוותים להעלות את הכלב מהבאר ללא פגע.

לאחר החילוץ זכה הכלב לשם "בריסקט", נוקה משמן וממי ביוב שדבקו בפרוותו ואף קיבל מנת בשר בריסקט (חזה בקר) לרגל חגיגות יום העצמאות.

"הוא ישן שינה עמוקה על שמיכות רכות בחדר ממוזג – אנחנו מניחים שזו הייתה הפעם הראשונה בחייו שבה יכול היה פשוט להירגע", נמסר מארגון בעלי החיים המקומי.

עוד הוסיפו: "הוא כנראה נבהל מהזיקוקים וברח היישר אל תוך הבאר. לשמחתנו, בזכות הדיווח המהיר ושיתוף הפעולה של כל כוחות החירום הצלחנו להציל אותו."