הונאת ‘הנסיך המזויף מדובאי’ מפילה קורבנות רבים ברחבי העולם

הונאה מתוחכמת, הנשענת על טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות, מתפשטת במהירות ברחבי העולם - כשהפעם הדמות המרכזית היא לא פחות מיורש העצר של דובאי, השייח' חמדאן בן מוחמד, המוכר גם בשם העט "פאזה".

על פי תחקיר של סוכנות הידיעות AFP, נוכלים משתמשים בכלי דיפ־פייק בזמן אמת כדי ליצור שיחות וידאו משכנעות במיוחד, בהן הם מתחזים לנסיך. הטכנולוגיה מאפשרת התאמה מדויקת של תנועות שפתיים והבעות פנים, כך שהדמות נראית אמינה לחלוטין - גם כאשר הקול עצמו אינו תואם לקולו של יורש העצר.

אחת הקורבנות, עובדת פיליפינית שביקשה להישאר בעילום שם, סיפרה כי האמינה כי פגשה את הנסיך דרך אתר היכרויות. הקשר עבר במהירות לאפליקציות מסרים, שם הוצפה בהודעות בלתי פוסקות. לדבריה, “זה הרגיש כאילו יש בינינו חיבור מיסטי”.

בהמשך, שוכנעה לשלם סכום של כ-100 אלף פסו פיליפיני (כאלפי שקלים) עבור מסמכים מזויפים - כולל “תעודת נישואין” ו”כרטיס חברות מלכותי”. החשדות החלו לעלות רק כאשר התבקשו ממנה תשלומים נוספים, והיא גילתה כי החשבון שמולו התנהלה מקושר לניגריה.

המקרה אינו חריג. לפי התחקיר, קיימת רשת רחבה של קבוצות פייסבוק וחשבונות מזויפים המתחזים לנסיך, חלקם עם אלפי עוקבים. המשתמשים מופנים לשיחות פרטיות בוואטסאפ או טלגרם, שם מתבצעת ההונאה בפועל.

חקירה קודמת של ארגון OCCRP חשפה כי אחד ממבצעי ההונאות, אזרח ניגרי בשם Nzube Henry Ikeji, הצליח להונות אשת עסקים רומנייה בסכום העולה על 2.5 מיליון דולר. החשוד נעצר בניגריה בחודש מרץ האחרון.

מומחים מזהירים כי מדובר רק בתחילתה של מגמה מדאיגה. “הטכנולוגיה משתפרת במהירות, ובקרוב יהיה כמעט בלתי אפשרי להבחין בין אמת לזיוף בשיחות וידאו,” אמר דיוויד ראנד מאוניברסיטת קורנל ל-AFP.

היקף התופעה כבר עצום: לפי נתוני הברית העולמית למאבק בהונאות (GASA), בשנת 2025 בלבד הפסידו קורבנות הונאה ברחבי העולם כ-442 מיליארד דולר להונאות שונות - בהן גם הונאות על בסיס היכרות ויצירת קשרים.

למרות חומרת הממצאים, הרשויות בדובאי טרם הגיבו רשמית לפרסומים.