חידה מתמטית שהטרידה פיזיקאים במשך יותר מעשר שנים נפתרה לאחרונה - ולא רק בזכות מדענים, אלא גם בעזרת בינה מלאכותית. המחקר פורסם ב-1 ביולי בכתב העת המדעי Journal of Statistical Mechanics, כשהוא מראה כיצד מערכת AI הצליחה לתרום רעיון חשוב לפתרון בעיה שלא נפתרה במשך שנים.

הכול התחיל כבר ב-2014. שני פיזיקאים מאיטליה, ביניהם חתן פרס נובל פרופ' ג'ורג'ו פריזי, חקרו תופעה בשם "jamming". מדובר במצב שבו חומר שמורכב מהרבה חלקיקים (כמו גרגירי חול או כדורים קטנים) עובר ממצב "זורם" למצב "קשיח", בלי להפוך למבנה מסודר כמו גביש.

במהלך המחקר הם שמו לב למשהו מוזר: שני מספרים חשובים במודל שלהם, שנקראים a ו-b, תמיד התחברו ל-1. זה קרה שוב ושוב בחישובים - אבל אף אחד לא הצליח להסביר למה זה נכון.

התגלית הזו הייתה חשובה, כי היא רמזה ששתי תיאוריות שונות בפיזיקה בעצם מתארות את אותו הדבר. אבל בלי הוכחה מתמטית, אי אפשר היה להם להיות בטוחים.

במשך שנים ניסו מדענים למצוא הסבר - אולי חוק חדש או מבנה מתמטי עמוק - אבל לא הצליחו. רובם כבר המשיכו הלאה, אבל פריזי לא ויתר. "זה כל הזמן המשיך להטריד אותו", סיפר זמפוני.

הפריצה הגיעה מכיוון בלתי צפוי: בינה מלאכותית. החוקרים פנו למודל Claude של חברת Anthropic, שנבחר בשל יכולותיו המתמטיות המתקדמות יחסית. תחילה ביקשו ממנו לשחזר חישובים ישנים - והוא הצליח. השלב הבא היה שאפתני יותר: לנסות להוכיח את הקשר עצמו.

להפתעתם, תוך זמן קצר הציג המודל כיוון מחשבה שהיה "נכון במהותו", לדבריו של זמפוני. אמנם ההוכחה כללה טעויות ונדרשו עשרות סבבי תיקונים ואימותים מצד החוקרים, אך האינטואיציה הבסיסית הייתה מדויקת.

בסופו של דבר, מה שהתגלה היה כמעט מביך בפשטותו. במקום לחשוף חוק טבע חדש או מבנה מתמטי עמוק, ההוכחה הראתה שהפתרון היה "שם כל הזמן" - פשוט לא זוהה. "חשבנו שמסתתר כאן משהו עמוק", הודה זמפוני, "אבל פשוט לא ראינו את מה שהיה מולנו".

המחקר, שהתבסס על כ-40 אינטראקציות עם מודל הבינה המלאכותית, מסמן רגע נדיר שבו AI תרם באופן ישיר למחקר פיזיקלי שעבר ביקורת עמיתים - ועוד כזה הכולל חתן פרס נובל.

אם נניח רגע לעצם הגילוי המדעי אותו קשה להבין ללא רקע מתאים, נשאלת השאלה: האם מדובר בתחילתו של עידן חדש במדע, שבו בינה מלאכותית אינה רק כלי חישובי אלא שותפה לחשיבה? ייתכן מאוד. מה שבטוח - לפעמים, גם את התשובות המורכבות ביותר, אפשר למצוא דווקא בפשטות.