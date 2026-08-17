 דלג לתוכן הראשי
לצד הנשיא

פה חשדתי | תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' 

בעוד המשטר האיראני מנסה לשדר מסר שלפיו מנהיגו העליון מוג'תבא חמינאי חי ומתפקד, סרטון חדש שבו הוא נראה לצד הנשיא מסעוד פזשכיאן מעורר מיד חשדות ברשת (חדשות בעולם)

תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' (צילום: מסך)

מנסה לשדר מסר ברור: מוג'תבא חמינאי חי, מתפקד וממשיך להחזיק בהגה השלטון.

אלא שסרטון חדש, שבו נראה מי שמוצג כמנהיג העליון של איראן לצד הנשיא מסעוד פזשכיאן, הצליח לעורר דווקא את השאלה ההפוכה: האם מדובר בכלל בתיעוד אמיתי?

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות על ידי חשבונות המזוהים עם איראן, נראה מוג'תבא חמינאי נפגש עם פזשכיאן. התיעוד מוצג כהוכחה לכך שהוא בחיים, לאחר תקופה שבה כמעט שלא הופיע בפומבי ומאז גברו השמועות סביב מצבו.

אלא שהאיכות החריגה של הסרטון הפכה במהירות למוקד תשומת הלב. דווקא בעידן שבו מצלמות מסוגלות לצלם ברזולוציית 4K ואף 8K, הסרטון האיראני מופיע באיכות נמוכה ומטושטשת במיוחד. משתמשים ברשת טוענים כי גם תנועות הגוף והבעות הפנים נראות נוקשות ומוגבלות, וכי הדמות המופיעה בתיעוד אינה נראית טבעית.

תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם'
תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' | צילום: צילום: רשתות חברתיות

מכאן הדרך לטענות על שימוש בבינה מלאכותית הייתה קצרה. גולשים וחשבונות ברשת העלו את האפשרות שהתיעוד עבר מניפולציה או נוצר באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, וטענו כי דווקא הניסיון להציג "הוכחה" לחייו של חמינאי מעלה סימני שאלה חדשים.

אחד הטיעונים המרכזיים שהועלו ברשת נוגע גם למראהו של חמינאי. מי שמטילים ספק באותנטיות הסרטון מצביעים על כך שהוא נראה בריא באופן חריג, במיוחד על רקע הדיווחים והשמועות שנפוצו סביב מצבו לאחר התקיפה שבה נהרג אביו, עלי חמינאי.

העיתון "Arab Times Online", שפרסם את הדברים התמקד אף הוא בשאלה שמאחורי הסרטון: מדוע המשטר האיראני מפרסם דווקא עכשיו תיעוד באיכות כה נמוכה, ומה הוא מנסה להוכיח באמצעותו?
איראןבינה מלאכותיתמסעוד פזשכיאןמוג'תבא חמינאי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר