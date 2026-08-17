פה חשדתי | תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' 

תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' ( צילום: מסך )

המשטר האיראני מנסה לשדר מסר ברור: מוג'תבא חמינאי חי, מתפקד וממשיך להחזיק בהגה השלטון.

אלא שסרטון חדש, שבו נראה מי שמוצג כמנהיג העליון של איראן לצד הנשיא מסעוד פזשכיאן, הצליח לעורר דווקא את השאלה ההפוכה: האם מדובר בכלל בתיעוד אמיתי? בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות על ידי חשבונות המזוהים עם איראן, נראה מוג'תבא חמינאי נפגש עם פזשכיאן. התיעוד מוצג כהוכחה לכך שהוא בחיים, לאחר תקופה שבה כמעט שלא הופיע בפומבי ומאז גברו השמועות סביב מצבו. אלא שהאיכות החריגה של הסרטון הפכה במהירות למוקד תשומת הלב. דווקא בעידן שבו מצלמות מסוגלות לצלם ברזולוציית 4K ואף 8K, הסרטון האיראני מופיע באיכות נמוכה ומטושטשת במיוחד. משתמשים ברשת טוענים כי גם תנועות הגוף והבעות הפנים נראות נוקשות ומוגבלות, וכי הדמות המופיעה בתיעוד אינה נראית טבעית.

תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' - צילום: רשתות חברתיות תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

מכאן הדרך לטענות על שימוש בבינה מלאכותית הייתה קצרה. גולשים וחשבונות ברשת העלו את האפשרות שהתיעוד עבר מניפולציה או נוצר באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, וטענו כי דווקא הניסיון להציג "הוכחה" לחייו של חמינאי מעלה סימני שאלה חדשים.

אחד הטיעונים המרכזיים שהועלו ברשת נוגע גם למראהו של חמינאי. מי שמטילים ספק באותנטיות הסרטון מצביעים על כך שהוא נראה בריא באופן חריג, במיוחד על רקע הדיווחים והשמועות שנפוצו סביב מצבו לאחר התקיפה שבה נהרג אביו, עלי חמינאי.

העיתון "Arab Times Online", שפרסם את הדברים התמקד אף הוא בשאלה שמאחורי הסרטון: מדוע המשטר האיראני מפרסם דווקא עכשיו תיעוד באיכות כה נמוכה, ומה הוא מנסה להוכיח באמצעותו?