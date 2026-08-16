16 דקות של טירוף: מבצע מיוחד של חנות בגדים יצא משליטה | צפו

אלפי בני אדם נהרו לחנות בגדים בעיר קאנפור שבהודו, לאחר שבעליה פרסם מבצע חריג במיוחד: במשך 16 הדקות הראשונות שלאחר חצות, ניתן יהיה לרכוש כל פריט לבוש בחנות תמורת 16 רופי בלבד - פחות משקל אחד.

המבצע, שפורסם לרגל יום הולדתו של בעל החנות ראיס עלאם, התפשט במהירות באינסטגרם, בפייסבוק וברשתות מקומיות. כבר בסביבות השעה 23:00 החלו המונים להתאסף מחוץ לחנות שבשוק עלאם, ובהמשך הגיעו למקום אלפי בני אדם שמילאו את הרחוב וגרמו לעומסי תנועה כבדים.

כשהצפיפות הפכה למסוכנת, החנות נסגרה כדי למנוע מאנשים נוספים להיכנס. אלא שהמהלך עורר את זעמם של לקוחות שדרשו מבעלי החנות לכבד את המבצע שהובטח. במקום התפתח עימות, וההמונים החלו להידחף ולרוץ. כמה בני אדם נפלו ונפצעו, והתקשורת המקומית תיארה את האירוע כמצב הדומה למנוסת בהלה.

שוטרים מתחנות באזור הוזעקו למקום ונאלצו להשתמש בכוח מתון כדי לפזר את ההמון ולהשיב את הסדר. לדברי קצין המשטרה מנג'אי סינג, הקהל העצום הגיע בעקבות המבצע שפורסם ברשתות החברתיות.

בעקבות האירוע פתחה המשטרה בחקירה נגד מפעילי החנות מוחמד עלאם, ראיס עלאם וסלמאן עלאם ואחרים, בחשד להפרת הסדר הציבורי ולסיכון שלום הציבור. סלמאן עלאם נעצר, והמשטרה ממשיכה בחיפושים אחר ראיס ומוחמד עלאם.