מה זה הדבר הזה? כדור שיער ענקי השתלט על רחובות ניו יורק ( צילום: מסך )

תושבי ניו יורק רגילים לראות כמעט הכול ברחובות העיר, אבל המראה שנגלה לעיניהם השבוע הצליח בכל זאת למשוך תשומת לב יוצאת דופן: כדור ענק, שעיר במיוחד, התגלגל ברחובות מנהטן.

כדור שיער ענקי יצא למסלול ברחבי העיר ביום רביעי, 12 באוגוסט. הוא עבר בכמה מהאזורים המרכזיים של מנהטן. המסלול כלל את מידטאון, וילג' המערבי, צ'יינה טאון והסיפורט, לפני שהגיע ליעדו הסופי בכיכר גנסוורט שבאזור המיטפקינג. המחזה החריג לא היה מקרה, אלא חלק מקמפיין של חברת מוצרי השיער K18, שנועד להשיק מוצר חדש וליצור המחשה ויזואלית יוצאת דופן סביב נושא בריאות השיער.

מה זה הדבר הזה? כדור שיער ענקי השתלט על רחובות ניו יורק - צילום: רשתות חברתיות מה זה הדבר הזה? כדור שיער ענקי השתלט על רחובות ניו יורק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08

על פי החברה, הכדור הענק נועד לייצג 161 מיליארד שערות – כמות השיער שלטענתה ניתן לשמר באמצעות המוצר החדש.

החברה השיקה במקביל סרום חדש במחיר של 120 דולר, שלדבריה מיועד להתמודד עם תהליכים הקשורים להזדקנות מוקדמת של השיער, ובהם נשירה, הופעת שיער אפור והזדקנות הקרקפת.

במתחם שהוקם במיטפקינג המתינו למבקרים גם פעילויות נוספות, בהן מכונת פרסים עם מוצרי החברה וכלים לעיסוי הקרקפת שניתן היה להתאים אישית באמצעות חריטה במקום עבור מי שרכשו את המוצר החדש.

כך הפך קמפיין שיווקי יוצא דופן למראה שהצליח להשתלב היטב בנוף הבלתי צפוי של ניו יורק.