 דלג לתוכן הראשי
רגע מפחיד

הסיוט של כל נהג: נחש ארוך הגיח מהמנוע באמצע נסיעה | צפו

משפחה מטנסי הופתעה כשנחש באורך מטר וחצי הגיח ממכסה המנוע בזמן נסיעה

משפחה מטנסי הופתעה במהלך נסיעה שגרתית, כאשר נחש באורך של כמטר וחצי הגיח לפתע מתחת למכסה המנוע והחל לזחול על חלקו הקדמי של הרכב בזמן שהיה בתנועה.

"אני יושבת שם ואומרת, 'יש לנו נחש ענק על מכסה המנוע'", סיפרה אנליסה הנסלי, שתיעדה את הרגע החריג. לדבריה, בני המשפחה היו בדרכם למאונט ג'ולייט כדי לקנות ציוד כדורגל לבתם הצעירה, כאשר בעלה הבחין לפתע בנחש. "אנחנו פשוט מנהלים שיחה, ואז בעלי אומר: 'יש נחש'".

המשפחה ניסתה לעצור בצד הדרך כדי להוריד את הנחש מהרכב, אולם עוד לפני שהמכונית נעצרה הוא זינק ממנה ונעלם.

מלורי טייט, ביולוגית ברשות משאבי חיות הבר של טנסי, זיהתה את הזוחל ככל הנראה כנחש חולדות אפור, מין נפוץ באזור שאינו ארסי. מקרים דומים תועדו בעבר ב, שבהם נחשים הסתתרו בכלי רכב והופיעו במפתיע על מכסה המנוע או השמשה במהלך נסיעה.
ארה"בתיעודסרטון ויראלינחשויראליבעלי חיים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר