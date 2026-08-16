הסיוט של כל נהג: נחש ארוך הגיח מהמנוע באמצע נסיעה | צפו

משפחה מטנסי הופתעה במהלך נסיעה שגרתית, כאשר נחש באורך של כמטר וחצי הגיח לפתע מתחת למכסה המנוע והחל לזחול על חלקו הקדמי של הרכב בזמן שהיה בתנועה.

"אני יושבת שם ואומרת, 'יש לנו נחש ענק על מכסה המנוע'", סיפרה אנליסה הנסלי, שתיעדה את הרגע החריג. לדבריה, בני המשפחה היו בדרכם למאונט ג'ולייט כדי לקנות ציוד כדורגל לבתם הצעירה, כאשר בעלה הבחין לפתע בנחש. "אנחנו פשוט מנהלים שיחה, ואז בעלי אומר: 'יש נחש'".

המשפחה ניסתה לעצור בצד הדרך כדי להוריד את הנחש מהרכב, אולם עוד לפני שהמכונית נעצרה הוא זינק ממנה ונעלם.

מלורי טייט, ביולוגית ברשות משאבי חיות הבר של טנסי, זיהתה את הזוחל ככל הנראה כנחש חולדות אפור, מין נפוץ באזור שאינו ארסי. מקרים דומים תועדו בעבר בארצות הברית, שבהם נחשים הסתתרו בכלי רכב והופיעו במפתיע על מכסה המנוע או השמשה במהלך נסיעה.