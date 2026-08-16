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מהומה בבית הספר: נחש ענק שנמלט מכלאו גרם לשריפה

פיתון באורך 2.4 מטרים נמלט ממתחם בבית ספר בווירג'יניה, הפיל מנורת חימום וגרם לשריפה

פיתון באורך של כ־2.4 מטרים גרם לשריפה בבית ספר בחטיבת ביניים בווירג'יניה, לאחר שנמלט מהמתחם שבו הוחזק והפיל מנורת חימום.

צוותי הכיבוי הוזעקו לבית הספר פורסט מעט לאחר חצות, בעקבות הפעלת אזעקת האש ומערכת המתזים.

כאשר הכבאים נכנסו לאחת הכיתות כדי לבדוק את מקור השריפה, חיכתה להם הפתעה יוצאת דופן. "קיבל את פניהם פיתון ענק", מסרה מחלקת הכבאות המקומית.

הכבאים הצליחו ללכוד את הפיתון ולהעבירו למקום בטוח עד להגעת בעליו. איש לא נפגע באירוע. בחקירה התברר כי הנחש נמלט מהמקום שבו הוחזק, הפיל מנורת חימום ובכך הצית את השריפה.

שמונה הכיתות שנפגעו מאש וממים ייסגרו זמנית לצורך תיקונים, אך הרשויות מסרו כי האירוע לא צפוי לעכב את פתיחת שנת הלימודים ב־19 באוגוסט.

ארה"בשריפהתיעודנחשויראלי

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