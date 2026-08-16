שדרוג משמעותי בטקטיקת השימוש ברחפני FPV מתבצע בימים אלה בחזית האוקראינית, כאשר כוחות רוסיים החלו להשתמש במה שמכונה "רחפני ארב" (Lurker drones) - כלי טיס בלתי מאוישים המצוידים במיקרופונים רגישים המאפשרים להם לזהות כלי רכב מתקרבים ולתקוף אותם במפתיע.

על פי דיווחים של מומחים אוקראינים, ובהם היועץ הטכנולוגי סרגיי "פלאש" בסקרסטנוב, הרחפנים טסים לעומק השטח, נוחתים במקומות מסתור כמו חצרות, מאחורי שערים או בין שיחים, ונכנסים למצב המתנה שקט. כאשר המיקרופון קולט רעש מנוע של רכב מתקרב, המפעיל מפעיל את הרחפן מרחוק, והוא ממריא לתקיפה מהירה - לעיתים מאחור או מהצד של המטרה.

תיעוד שפורסם מראה בדיוק את התרחיש הזה: רחפן שוכב בחצר מאחורי שער עץ ישן בין עשבים גבוהים, נשאר ללא תנועה, ואז ממריא לכיוון כביש ומתקרב לרכב עם סימונים אוקראיניים תוך כדי תקיפה. הטקטיקה הופכת תנועה בכבישי אספקה וחיזוק למסוכנת עוד יותר, שכן סריקה ויזואלית בלבד כבר אינה מספיקה.

הפלטפורמה הנפוצה בטקטיקה החדשה היא רחפן הסיב-אופטי "קניאז ואנדאל נובגורודסקי" (KVN), שגרסאות חדשות שלו מגיעות לטווח של כ-30 קילומטר, עם דיווחים על גרסאות ארוכות יותר. הקישור בסיב אופטי הופך את הרחפן לעמיד בפני לוחמה אלקטרונית, והוספת החיישן האקוסטי פותרת את הבעיה של הדגמים הקודמים של "רחפני הממתין" (ז'דון / Zhdun) - אלה שישבו ישירות על הכביש ונקלטו בקלות על ידי רחפני סיור.

החיישן הקולי מקשה משמעותית על זיהוי וניקוי מוקדם מהאוויר, שכן הנהגים עלולים לא להבחין ברחפן עד הרגע האחרון. שני הצדדים משתמשים כבר זמן מה ברחפני ארב, אך השילוב של מיקרופונים רגישים עם קישור סיב אופטי מהווה שדרוג משמעותי ביכולות התקיפה.

הדיווחים על השיטה החדשה התפרסמו באמצע אוגוסט 2026, והם מצטרפים למגמה רחבה יותר של שיפור יכולות הרחפנים הרוסיים. כזכור, רוסיה משתמשת בנשק מתקדם המאפשר תקיפה מדויקת ממרחקים גדולים, והפך מטרות איטיות לפגיעות במיוחד.

המלחמה ברחפנים ממשיכה להתפתח במהירות, והשטח הופך לקטלני יותר עבור כל מי שנע על הכבישים. הטכנולוגיה החדשה מדגימה את המרוץ המתמיד בין יכולות התקיפה לבין אמצעי ההגנה, כאשר כל צד מנסה למצוא פתרונות חדשניים להתמודדות עם האיומים המתפתחים.