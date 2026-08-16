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טרגדיה קטלנית

72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה

המעבורת הישנה התהפכה בגלים חזקים באגם קאריבה, ועל פי ההערכות נשאה הרבה יותר נוסעים מהקיבולת המותרת | בעוד כוחות החילוץ ממשיכים לחפש אחר נעדרים (חדשות בעולם)

72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה (צילום: מסך)

בשבוע שעבר הפך השיט באגם קאריבה בזימבבואה לאסון כבד, כאשר מעבורת ישנה ועמוסה התהפכה בגלים חזקים. ארבעה ימים לאחר האסון, מניין ההרוגים כבר עומד על 72, בהם 18 ילדים, לאחר שכוחות החילוץ הצליחו לאתר ולחלץ 26 גופות נוספות.

המעבורת יצאה מהעיירה קאריבה בדרכה לקהילות כפריות ויישובי דייגים בצפון מערב זימבבואה. מדובר באזור שבו הכבישים במצב ירוד והתחבורה הציבורית מוגבלת, ולכן המעבורת משמשת כאמצעי תחבורה חשוב עבור התושבים.

72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה
72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אלא שהמסע הסתיים בתוך זמן קצר בטרגדיה. המעבורת נקלעה לגלים חזקים והתהפכה. מספר הנוסעים המדויק עדיין אינו ברור, אך ההערכות מציבות אותו על עד 153 בני אדם, בעוד שהקיבולת הרשמית של המעבורת עומדת על 90 נוסעים בלבד.

סוכנות ניהול האסונות של זימבבואה מסרה כי 77 בני אדם חולצו מהמים. במקביל, הרשויות עדיין אינן יודעות בוודאות כמה אנשים נותרו נעדרים.

היקף הטרגדיה התברר במלואו רק בהמשך. בתחילה לא היה ידוע כמה ילדים היו על המעבורת, בין היתר משום שילדים מתחת לגיל מסוים לא נכללו בספירת הנוסעים לצורך הכרטיסים.

רשימת קורבנות שפרסמה המשטרה חשפה את גודל האסון: 18 ילדים נספו, 16 מהם היו בני עשר או פחות. הקורבן הצעיר ביותר היה תינוק בן שנה בלבד.

72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה
72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

החיפושים אחר הקורבנות נמשכים, כאשר צוותי החילוץ פועלים לאיתור גופות וניצולים נוספים. במקביל, האסון העלה מחדש שאלות קשות בנוגע למצב התחבורה באזור, לתקינות המעבורת ולמספר האנשים שהועלו עליה.

חילות המעבורת
חילות המעבורת| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אגם קאריבה עצמו הוא אחד מגופי המים הגדולים באפריקה. הוא נוצר בעקבות הקמת סכר על נהר הזמבזי בסוף שנות ה־50 ותחילת שנות ה־60, ומשתרע לאורך יותר מ־200 קילומטרים. האגם משותף לזימבבואה ולזמביה, והגבול בין שתי המדינות עובר במרכזו.
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