72 הרוגים, בהם 18 ילדים: אסון המעבורת שמסעיר את זימבבואה

בשבוע שעבר הפך השיט באגם קאריבה בזימבבואה לאסון כבד, כאשר מעבורת ישנה ועמוסה התהפכה בגלים חזקים. ארבעה ימים לאחר האסון, מניין ההרוגים כבר עומד על 72, בהם 18 ילדים, לאחר שכוחות החילוץ הצליחו לאתר ולחלץ 26 גופות נוספות.

המעבורת יצאה מהעיירה קאריבה בדרכה לקהילות כפריות ויישובי דייגים בצפון מערב זימבבואה. מדובר באזור שבו הכבישים במצב ירוד והתחבורה הציבורית מוגבלת, ולכן המעבורת משמשת כאמצעי תחבורה חשוב עבור התושבים.

אלא שהמסע הסתיים בתוך זמן קצר בטרגדיה. המעבורת נקלעה לגלים חזקים והתהפכה. מספר הנוסעים המדויק עדיין אינו ברור, אך ההערכות מציבות אותו על עד 153 בני אדם, בעוד שהקיבולת הרשמית של המעבורת עומדת על 90 נוסעים בלבד.

סוכנות ניהול האסונות של זימבבואה מסרה כי 77 בני אדם חולצו מהמים. במקביל, הרשויות עדיין אינן יודעות בוודאות כמה אנשים נותרו נעדרים.

היקף הטרגדיה התברר במלואו רק בהמשך. בתחילה לא היה ידוע כמה ילדים היו על המעבורת, בין היתר משום שילדים מתחת לגיל מסוים לא נכללו בספירת הנוסעים לצורך הכרטיסים.

רשימת קורבנות שפרסמה המשטרה חשפה את גודל האסון: 18 ילדים נספו, 16 מהם היו בני עשר או פחות. הקורבן הצעיר ביותר היה תינוק בן שנה בלבד.