תקרית אלימה קשה התרחשה בשבוע שעבר בבלפסט שבצפון אירלנד, כאשר צוות i24NEWS הותקף באלימות בעת צילום כתבה על אנטישמיות באירופה.

הכתב יונתן רוה והצלם נדב אבס נאלצו לעזוב את המקום לאחר שתוקף זרק כוס בירה גדולה על הצלם וגרם לו לחתך מדמם בראשו.

על פי הפרטים שנמסרו, האירוע התרחש במהלך צילומי כתבה שעסקה באנטישמיות הגוברת באירופה. הצוות ראיין אנשים במתחם ברים בעיר, כאשר בשלב מסוים אדם זועם שהבין שהצוות מישראל החל להתערב בצילומים.

התוקף ניסה תחילה לקחת את ציוד הצילום מידי הצוות, וכאשר לא הצליח, הוא המשיך להפריע לצילומים, עשה תנועות מגונות למצלמה והצילומים הופסקו. הצוות ניסה להרגיע את המצב ולהתרחק מהמקום, אך התוקף המשיך להתקרב בצורה מאיימת לעבר הצלם.

בשלב זה קראו השניים לעזרת אנשי הביטחון של העסקים הסמוכים, אך התוקף לא נרתע. הוא לקח כוס בירה גדולה, זרק אותה בעוצמה על הצלם נדב אבס וגרם לחתך מדמם בראשו. הצוות עזב את המקום מיד לאחר מכן, ולמרות הפציעה, הצלם לא נדרש לטיפול רפואי נוסף.

מאז התקרית, יצאו השניים מאירלנד ושבו ארצה בשלום. התיעוד של האירוע צולם במצלמות הצוות ומתעד את האלימות שספג הצוות הישראלי.

סדרה תיעודית על אנטישמיות באירופה

יונתן רוה, כתב i24NEWS, מסקר בהרחבה בחודשים האחרונים את האנטישמיות הגוברת בעולם. עד כה צילם פרויקטים מיוחדים בנושא בספרד ובניו יורק, ששודרו במהדורה המרכזית של i24NEWS ובערוצי i24NEWS הבינלאומיים ברחבי העולם.

הכתבה מצפון אירלנד היא הסדרה התיעודית השלישית של רוה בנושא האנטישמיות, והיא צפויה להיות משודרת בשבועות הקרובים במהדורה המרכזית של i24NEWS. התקרית האלימה שעבר הצוות מדגימה את המציאות המורכבת שעימה מתמודדים עיתונאים ישראלים המסקרים את נושא האנטישמיות באירופה.

האירוע בבלפסט מצטרף לשורה ארוכה של תקריות אנטישמיות שתועדו ברחבי אירופה בחודשים האחרונים, כפי שעולה מדו"ח המוקד העולמי להתמודדות עם אנטישמיות שפורסם לאחרונה ומצביע על עלייה דרמטית של 340 אחוז במספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם.