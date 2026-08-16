"אני יהודי" | ונצואלה סוערת: בנו של מדורו ביקר בבית הכנסת 

"ניקולסיטו" בבית הכנסת היהודי ( צילום: מסך )

בפנייה דרמטית בפוליטיקה הוונצואלית, ניקולס מדורו גרה, המוכר בכינויו "ניקולסיטו", נראה בביקור בבית הכנסת "תפארת ישראל" בקראקס, ביקור שמחזיר אל קדמת הבמה את השורשים היהודיים שעליהם דיברה משפחת מדורו בעבר.

הוא הופיע בבית הכנסת "תפארת ישראל", הנחשב לאחד המבנים הבולטים של הקהילה היהודית בקראקס. הביקור הנוכחי בבית הכנסת מחזיר אל קדמת הבמה את הצהרותיו של אביו הנשיא ניקולס מדורו. כבר בשנת 2013, במסגרת ניסיונותיו להדוף האשמות על אנטישמיות בממשלו, סיפר הנשיא כי שורשיו קשורים ליהדות ספרד.

בנו של מדורו ביקר בבית הכנסת בקראקס - צילום: רשתות חברתיות בנו של מדורו ביקר בבית הכנסת בקראקס | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22

לפי דבריו, סבו וסבתו היו יהודים ממוצא ספרדי שהגיעו לוונצואלה ובהמשך המירו את דתם לקתוליות. הדברים הפכו במשך השנים לחלק מהסיפור המשפחתי שמדורו עצמו הציג בפומבי.

גם הקשר ההיסטורי של משפחות יהודיות ספרדיות לאזור הקריבי, ובפרט לקוראסאו ולוונצואלה, מוכר היטב. ומשפחות יהודיות בשם "מאדורו" חיו שם במשך דורות.

על רקע זה, השם "מדורו" והטענות שהשמיע הנשיא בעבר הפכו לחלק מהדיון סביב מוצאה של משפחתו.

למרות שהנשיא מדורו עצמו מעולם לא הזדהה כיהודי מבחינה דתית או מעשית, הוא הקפיד לאורך השנים להזכיר את מוצאו ולקיים קשרים עם מנהיגים יהודים.