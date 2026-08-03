"נשמע כל דרך של דיאלוג": מדורו מדבר לראשונה מאחורי הסורגים

בפעם הראשונה מאז תפיסתו בתחילת ינואר, פרסם ניקולס מדורו, נשיא ונצואלה המודח, מסר פומבי מתוך תאו בכלא ברוקלין שבניו יורק. במסר שפורסם ביום ראשון האחרון בערוץ הטלגרם הרשמי שלו, בירך מדורו את פתיחת המשא ומתן בין הממשל הזמני לבין האופוזיציה, תהליך שצפוי להתחיל השבוע תחת פיקוח אמריקאי.

"לדבר על התחדשות לאומית כמטרה משותפת, זה לדבר על כבוד הדדי", כתב מדורו בהודעתו. "אנו מברכים כל דרך של דיאלוג שתורמת לחיזוק השלום, הדו קיום והמפגש בין הוונצואלים". המסר מגיע כשבוע לאחר שהממשל הזמני בראשות דלסי רודריגז, סגניתו לשעבר של מדורו, והאופוזיציה הודיעו על תחילת שיחות פנים אל פנים.

התהליך הדיפלומטי מתרחש על רקע משבר עמוק בוונצואלה. שבעה חודשים לאחר שכוחות מיוחדים אמריקאיים לכדו את מדורו בביתו בקראקס במבצע לילי מתואם, המדינה עדיין מתמודדת עם תוצאות המשבר הפוליטי והכלכלי, ורעידת האדמה הגדולה שפקדה את המדינה.

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הביע תמיכה בדלסי רודריגז, שהפכה לנשיאה הזמנית, ועודד את תהליך הדיאלוג.

עם זאת, דמות מרכזית בולטת בהיעדרה מהשיחות המתוכננות: מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה וזוכת פרס נובל לשלום, שוהה כעת בגלות בפנמה ולא נכללה ברשימת המשתתפים. בסוף השבוע האחרון, מצ'אדו הבהירה כי היא לא תשתתף בדיאלוג, אך הוסיפה שהיא לא תתנגד לתהליך. ההחלטה לא לכלול אותה עוררה ביקורת מצד גורמים שונים, כולל אנשים שכיהנו בעבר בממשל.

במקביל להתפתחויות הפוליטיות, מדורו עצמו ממתין למשפט היסטורי. בית המשפט הפדרלי במנהטן קבע כי המשפט ייפתח ב-1 ביוני 2027, כשנה וחצי מעתה. מדורו, בן 63, מואשם בארבעה אישומים חמורים, כולל נרקוטרוריזם וסחר בסמים בהיקפים בינלאומיים. גם רעייתו, סיליה פלורס בת ה-69, עומדת למשפט בשלושה אישומים נפרדים. שניהם מכחישים את האישומים.

בשבוע שעבר התקיים דיון מקדמי בפני השופט החרדי אלווין הלרשטיין, שבו נקבעו לוחות הזמנים הראשוניים למשפט. על פי ההצעה המשותפת של התביעה וההגנה, סבב הטענות המשפטיות הראשון, שיכלול גם טענה לחסינות דיפלומטית, יוגש עד ספטמבר 2026.

הממשל האמריקאי אישר לאחרונה כי ונצואלה תוכל לממן את הוצאות ההגנה של מדורו ופלורס, לאחר שבתחילה חסם זאת בשל הסנקציות הבינלאומיות על המדינה.

בעוד מדורו מנסה להשמיע את קולו מאחורי סורגי הכלא, ונצואלה עצמה ממשיכה להתמודד עם משברים מרובים. רעידות אדמה קטלניות הרגו כ-1,500 בני אדם, ודיווחים על ביזה ושוד על ידי כוחות הביטחון הוסיפו לסבל האזרחים. המצב בבתי הכלא במדינה אף הוא מעורר דאגה, עם מרדים אלימים ותנאים קשים.