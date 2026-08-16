תכנן מארבים וחוסל במפקדה: המפקד הבכיר שחוסל עם כל משפחתו

עלי סמיר אל־חאג' חסן ובני משפחתו שחוסלו ( צילום: רשתות ערביות )

חיזבאללה פרסם את הודעתו לאחר חיסולו של עלי סמיר אל־חאג' חסן בתקיפה ישראלית בעיירה אנסאר שבדרום לבנון. לצד שמו של הבכיר הופיעו שמותיהם של רעייתו, זינב מהדי נצר א־דין, וארבעת ילדיהם, שנהרגו אף הם בתקיפה.

בחשבונות המזוהים עם חיזבאללה הוא הוצג כ"מפקד השאהיד", ובאחד הפרסומים נכתב כי "חיזבאללה וההתנגדות האסלאמית מודיעים לאוהביהם על השאהידים", ולאחר מכן נמנו שמותיהם של אל־חאג' חסן ובני משפחתו. אל־חאג' חסן לא היה פעיל מן השורה. לפי צה"ל, הוא שימש מפקד גדוד בכוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה, והיה חלק מהמערך המבצעי של הארגון בדרום לבנון.

עלי סמיר אל־חאג' חסן ובני משפחתו שחוסלו ( צילום: רשתות חברתיות )

החיסול הגיע לאחר פעילות של חיזבאללה נגד כוחות צה"ל באזור הביטחון, שבמהלכה נפצעו שלושה חיילים. בעקבות האירוע תקף צה"ל את מפקדת חיזבאללה באזור אנסאר, שבה שהה אל־חאג' חסן.

לפי צה"ל, המפקדה שימשה את חיזבאללה לניהול ולפיקוד על הפעילות במרחב, ולכן אל־חאג' חסן היה יעד מרכזי בתקיפה.

פרט נוסף על פעילותו של אל־חאג' חסן הופיע בחשבון המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה. לפי הטענה שפורסמה, משפחתו הגיעה במקור מהעיירה שמסטר שבבקעת הלבנון, והוא העביר את בני משפחתו להתגורר בדרום לבנון. לפי אותו מקור, המעבר נועד בין היתר ליצירת הסוואה והטעיה ולהקשות על איתור פעילותו.

גם עברו של אל־חאג' חסן בזירה הסורית עלה לאחר חיסולו.

חשבון לבנוני המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה טען כי אל־חאג' חסן השתתף בעבר בלחימה בסוריה ואף התייחס בעצמו להשתתפותו במערכה נגד הסורים תחת הסיסמה המזוהה עם ההגנה על קבר זינב: "לא תישבה זינב פעמיים".

הטענה משתלבת בתמונה הרחבה יותר של כוח רדואן ושל חיזבאללה, שאנשיו צברו במהלך השנים ניסיון קרבי משמעותי בזירה הסורית לצד משטר אסד.

חיסולו של אל־חאג' חסן מהווה פגיעה בשדרת הפיקוד המבצעית של חיזבאללה בדרום לבנון. מדובר בקצין ששירת בכוח רדואן, יחידה שנבנתה ככוח העילית של הארגון ונועדה לבצע פעולות התקפיות ולפעול נגד ישראל.

על פי הטענות שפורסמו לאחר החיסול, אל־חאג' חסן עסק גם בתכנון מארבים נגד כוחות צה"ל. לכן, החיסול עשוי להשפיע על מערך הפיקוד והתכנון המבצעי של הארגון באזור.