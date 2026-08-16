דובר מחלקת המדינה האמריקנית מסר הלילה (בין שבת לראשון) הצהרה חריפה בריאיון לרשת "אל-ג'זירה", במסגרתה הטיל את האחריות המלאה על ארגון חיזבאללה לנוכחות הישראלית בשטח לבנון. לדבריו, הארגון מהווה את החסם המרכזי לשיקום ולצמיחה הכלכלית של לבנון.

"חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה", מסר הדובר והדגיש כי "זורי הפיילוט הם המסלול הפרקטי היחידי להשגת השלום". הדובר הוסיף והבהיר: "אנו מצפים שצבא לבנון ישלים את מבצעי הניקוי באזורים אלו".

ההצהרה האמריקנית מגיעה על רקע מתיחות בין וושינגטון לירושלים בנוגע לנוכחות הישראלית בדרום לבנון. ממשל טראמפ מתח לאחרונה ביקורת חריפה על דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהכריז על המשך הנוכחות הישראלית באזור.

בכיר במשרד החוץ האמריקני הבהיר אז כי "ארצות הברית מצפה שכל הצדדים יפעלו בהתאם להסכם המסגרת שעליו הסכימו, וישראל הבהירה באופן חד-משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון".

תקיפות צה"ל באזור עלי טהאר

במקביל להצהרה האמריקנית, דיווחו הלילה בלבנון על תקיפות של חיל האוויר הישראלי באזור עלי טהאר שבדרום המדינה. על פי דיווחים מקומיים, מדובר בסדרת תקיפות שמטרתן לסכל איומים על כוחות צה"ל הפועלים באזור.

רכס עלי א-טאהר מהווה נקודה אסטרטגית משמעותית בדרום לבנון, ולפי דיווחים קודמים, צה"ל מקיף את האזור במסגרת מבצע מורכב המכוון כנגד תשתיות חיזבאללה. המתחם התת-קרקעי ברכס שימש כמערכת העצבים המרכזית של יחידת באדר בחיזבאללה.

כזכור, אתמול נפצעו שלושה לוחמי צה"ל באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, אירוע שהביא את ראש הממשלה נתניהו להכריז כי "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הדרג המדיני ומסיר כל איום על כוחותינו ואזרחינו".