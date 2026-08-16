 דלג לתוכן הראשי
צה"ל שב לתקוף מהאוויר

ארה"ב מפנה אצבע מאשימה: "חיזבאללה אשם בנוכחות הישראלית בלבנון"

דובר מחלקת המדינה האמריקנית הטיח האשמה חריפה בחיזבאללה • "זורי הפיילוט המסלול היחיד להשגת שלום" | תקיפות צה"ל באזור עלי טהאר (צבא וביטחון)

3תגובות
כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

דובר מחלקת המדינה האמריקנית מסר הלילה (בין שבת לראשון) הצהרה חריפה בריאיון לרשת "אל-ג'זירה", במסגרתה הטיל את האחריות המלאה על ארגון לנוכחות הישראלית בשטח . לדבריו, הארגון מהווה את החסם המרכזי לשיקום ולצמיחה הכלכלית של לבנון.

"חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה", מסר הדובר והדגיש כי "זורי הפיילוט הם המסלול הפרקטי היחידי להשגת השלום". הדובר הוסיף והבהיר: "אנו מצפים שצבא לבנון ישלים את מבצעי הניקוי באזורים אלו".

ההצהרה האמריקנית מגיעה על רקע מתיחות בין וושינגטון לירושלים בנוגע לנוכחות הישראלית בדרום לבנון. ממשל טראמפ מתח לאחרונה ביקורת חריפה על דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהכריז על המשך הנוכחות הישראלית באזור.

בכיר במשרד החוץ האמריקני הבהיר אז כי "ארצות הברית מצפה שכל הצדדים יפעלו בהתאם להסכם המסגרת שעליו הסכימו, וישראל הבהירה באופן חד-משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון".

תקיפות צה"ל באזור עלי טהאר

במקביל להצהרה האמריקנית, דיווחו הלילה בלבנון על תקיפות של חיל האוויר הישראלי באזור עלי טהאר שבדרום המדינה. על פי דיווחים מקומיים, מדובר בסדרת תקיפות שמטרתן לסכל איומים על כוחות צה"ל הפועלים באזור.

רכס עלי א-טאהר מהווה נקודה אסטרטגית משמעותית בדרום לבנון, ולפי דיווחים קודמים, צה"ל מקיף את האזור במסגרת מבצע מורכב המכוון כנגד תשתיות חיזבאללה. המתחם התת-קרקעי ברכס שימש כמערכת העצבים המרכזית של יחידת באדר בחיזבאללה.

כזכור, אתמול נפצעו שלושה לוחמי צה"ל באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, אירוע שהביא את ראש הממשלה נתניהו להכריז כי "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הדרג המדיני ומסיר כל איום על כוחותינו ואזרחינו".
חיזבאללהלבנוןרחפן

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
חצוף!! תתעסק במדינה שלך
לוחם
2
אחרי כל כך הרבה שנים של רוע מצד איראן ושלוחותיה, ארה״ב עדיין לא מבינה שחיזבאללה הוא ארגון טרור על מלא, שמופעל ע״י מדינת טרור ! לישראל העובדה הזאת ברורה כבר עשרות בשנים. המלחמה בטרור צריכה להעשות ע״י כל מדינות העולם החופשיות. ישראל, לצערי ממוקמת במקום שמאלץ אותה להלחם על קיומה באופן די עצמי, רוב המדי
רון
1
הדרך היחידה להבטיח את שלום הצפון הוא לגמור את החיזבאללה ואת תומכיו.
דביר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר