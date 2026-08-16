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"אף חשבון לא יישאר פתוח"

בתגובה לפגיעה בלוחמים: צה"ל חיסל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה 

אבו חסן עלאא חוסל במרחב דיר א-זהראני • שר הביטחון כ"ץ: 'אף חשבון לא יישאר פתוח' | פגיעה ביכולות הניהול של היחידה (צבא וביטחון)

2תגובות
כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

תקף אתמול (שבת) במרחב דיר א-זהראני שבדרום לבנון וחיסל את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של ארגון הטרור . החיסול בוצע בתגובה מיידית לפעולת טרור שביצע ארגון חיזבאללה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. כזכור, קצין צה"ל ושני לוחמי צה"ל נפצעו אתמול באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום .

על פי הנתונים שפורסמו, אבו חסן עלאא שימש כמפקד בכיר ביחידת 'בדר' ולקח חלק פעיל בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל. במסגרת פעילותו, המחבל היה אחראי על שיגור רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ועל תכנון פעולות טרור נוספות.

בשנים האחרונות פיקד המחבל על מספר גזרות לחימה בארגון הטרור חיזבאללה, והיה מעורב בפעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. חיסולו מהווה פגיעה משמעתית ביכולות הניהול של יחידת 'בדר', ומצטרף לחיסולו של עלי סמיר אלחאג' חסן ששימש כמפקד גדוד ביחידת 'כוח רדואן' וחוסל במפקדה באנסאר.

הצהרת שר הביטחון: 'אף חשבון לא יישאר פתוח'

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר בעקבות החיסול כי "אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו". ההצהרה משקפת את המדיניות הנחרצת של הדרג המדיני להגיב בעוצמה על כל פגיעה בכוחות הביטחון או באזרחים.

על פי ההודעה הרשמית, צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים. החיסול מתווסף לסדרת פעולות שצה"ל מבצע בדרום לבנון במסגרת המאמץ להסיר את האיום המתמשך מצד ארגון הטרור.

רקע: מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית

החיסול מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית ופעילות צבאית ישראלית נרחבת בדרום לבנון. כוחות צה"ל פועלים במרחב הביטחוני במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע פגיעה בכוחות הביטחון ובאזרחים.

במקביל, ארצות הברית מסרה הצהרה חריפה בה הטילה את האחריות המלאה על ארגון חיזבאללה לנוכחות הישראלית בשטח לבנון. דובר מחלקת המדינה האמריקנית הבהיר כי "חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה", והדגיש כי הארגון מהווה את החסם המרכזי לשיקום ולצמיחה הכלכלית של לבנון.
צה"לחיזבאללהלבנוןרחפן

2 תגובות

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2
תפסיקו לעשות את החילים ברווזים קשורים ומשותקים גם בלבנון וגם בעזה תנו להם לנצח ולהיתגונן על ידי תקיפה
ניק
1
אם ישראל כץ היה שר ביטחון ימני ואם לנתניהו היה אכפת מהביטחון במדינה ואם מישהו בצמרת הצבא היה מתפכח מהקונספציה אחרי 7 באוקטובר, המפקד הזה היה מחוסל אוטומטי בלי קשר לנקמה
מדינה בהפרעה

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