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גובה מפחיד

הבוס הלבן: גודלו המפלצתי של דוב הקוטב

סרטון ויראלי מגן חיות, שבו נראית ילדה קטנה עומדת מול דוב קוטב עצום ממדים, מספק הצצה נדירה להבדלי הגודל הבלתי נתפסים בין האדם לטבע (חדשות בעולם)

2תגובות
הבוס הלבן: גודלו המפלצתי של דוב הקוטב (צילום: מסך)

מפגש תמים לכאורה בגן החיות הפך לאחרונה למוקד התעניינות רחב, ולא בכדי. בתיעוד שמשגע את הרשת, נראית ילדה קטנה עומדת בסמוך לזכוכית העבה של מתחם הדובים, כאשר מנגד מתייצב מולה דוב קוטב אדיר ממדים.

בתמונות מתוך התיעוד, הילדה מניחה את ידיה הקטנות על הזכוכית למול רגלו וגופו העצום של הדוב. הפריים הבודד הזה ממחיש בצורה יוצאת דופן ובלתי אמצעית את הפער המטורף בין ממדי האדם לאלו של טורף העל הארקטי, שגורם גם לאנשים מבוגרים להיראות זעירים לצידו.

הבוס הלבן: גודלו המפלצתי של דוב הקוטב
הבוס הלבן: גודלו המפלצתי של דוב הקוטב| צילום: צילום: רשתות חברתיות

כשמדברים על דובים, רובנו מדמיינים את הדוב החום או את הדוב השחור המוכרים לנו מיערות אירופה ואמריקה. אולם, דוב הקוטב נמצא בליגה משל עצמו. מדובר בטורף היבשתי הגדול ביותר על פני כדור הארץ.

כאשר דוב קוטב זכר בוגר נעמד על רגליו האחוריות, הוא מגיע לגובה פסיכי של 3 עד 3.3 מטרים, וקיימים תיעודים של פרטים חריגים שהגיעו אף לממדים גדולים מכך.

לשם השוואה, בעוד שדוב חום ממוצע מגיע בעמידה זקופה לגובה של 2 מטר, דוב הקוטב נמצא בליגה אחרת לגמרי. כשהוא נעמד על רגליו האחוריות, גבוה יותר מתקרה של דירת מגורים ממוצעת, ומשאיר גם את הטורפים הגדולים ביער רחוק מאחוריו.
גן חיותחיותדוביםדוב קוטבהקוטב הצפוני
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2 תגובות

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2
אין מצב שזה אמיתי
יוסף
1
גם דובי קודיאק מגיעם לגובה של 3 מטרים.
רק אומר

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