ביקשה הלוואה בטלגרם - ונשדדה באלימות כשמשכה את הכסף מהכספומט

מודעת הלוואה תמימה באפליקציית טלגרם הפכה למלכודת כספית אכזרית, שהסתיימה בשוד אלים בצהרי היום ובמרדף משטרתי: פרקליטות מחוז דרום הגישה שני כתבי אישום חמורים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד אביב חדד (22) מראש העין ויאיר שמעון זמור (20) מאלעד, לאחר שארבו לצעירה חסרת אונים, שדדו ממנה בכוח עשרות אלפי שקלים שמשכה מכספומט, ונמלטו.

הפרשה המקוממת, שנחקרה על ידי שוטרי תחנת קריית גת, החלה כאשר המתלוננת נזקקה להלוואה כספית ויצרה קשר בטלגרם עם אדם שהציג את עצמו כמי שמעניק הלוואות. על פי הנחיותיו של אותו גורם, הועברו לחשבונה 24,000 שקלים בהעברה בנקאית – שלפי החשד בוצעה בכלל ללא הרשאה מחשבון של אדם אחר.

מיד לאחר מכן, הונחתה הצעירה להגיע לכספומט, למשוך את המזומנים ולהעביר את מרבית הסכום לאדם שיגיע מטעמו של המלווה.

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הצעירה הגיעה לסניף בנק לאומי בקריית גת ומשכה כ-22,800 שקלים, מבלי לדעת שהיא כבר מסומנת כמטרה. על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד מזל מנשה קסהון, חדד וזמור כבר המתינו לה במקום. ז

מור נכנס אל תוך הסניף, תצפת על הצעירה מקרוב בזמן שהיא מושכת את חבילות השטרות, ועדכן בטלפון את חדד שהמתין בחוץ ברכב המילוט.

ברגע שהצעירה יצאה מסניף הבנק, השניים התנפלו עליה. חדד דרש ממנה באיומים למסור לידיו את הכסף, אך הצעירה, שחשה שמשהו אינו כשורה, סירבה וביקשה להתקשר קודם לגורם בטלגרם כדי לוודא שאכן מדובר באנשיו – ואותו גורם אף הורה לה בטלפון שלא למסור להם דבר.

בשלב זה, חדד לא היסס, דחף את ידו בכוח לתוך כיס מכנסיה של הצעירה, תלש ממנה את הכסף חרף התנגדותה הפיזית, והשניים נמלטו מהמקום בנסיעה מהירה וחילקו ביניהם את השלל.

מסע הבריחה של השניים לא נמשך זמן רב. יממה לאחר מכן, במסגרת פעילות משטרתית באזור יהוד-מונוסון, אותר חדד ברכבו. הוא ניסה להימלט מהשוטרים, פתח בנסיעה פרועה תוך ביצוע עבירות תנועה קשות, ונעצר רק לאחר שנטש את הרכב וניהל מרדף רגלי מורט עצבים מול הבלשים.

כעת, לזמור מיוחסת עבירה של שוד בנסיבות מחמירות, ואילו לחדד מיוחסות עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, הפרעה לשוטר, נהיגה בזמן פסילה והסתייעות ברכב לביצוע פשע.