דקר את חברו 59 פעמים ואז חזר כדי לשרוף את הגופה

מסע רצח חולני ואכזרי שכמוהו לא נראה מזמן בכבישי ישראל, הסתיים הבוקר בכתב אישום מצמרר, לאחר שפרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום חמור ביותר נגד אמיל אבשייב (46) בגין רצח יואב גלבוע ז"ל (53) בכביש החוף.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד מיכל אפלבוים, אבשייב דקר את המנוח עשרות פעמים בטירוף ובהמשך דאג לשרוף את גופתו. יחד עמו נעצרו והואשמו שלושה בני משפחה קרובים, שלקחו חלק פעיל במבצע העלמת ראיות משפחתי ומזעזע.

הטרמפ שהפך למלכודת מוות החל כאשר המנוח ואבשייב נסעו יחד ברכבו של אבשייב בכביש החוף. בשלב מסוים, מסיבה שאינה ברורה, המנוח יצא מהרכב ואבשייב נסע מהמקום בלעדיו והותיר אותו בצד הדרך. המנוח ניסה לחצות את הכביש כדי לתפוס טרמפ, אלא שאז אבשייב ביצע פניית פרסה במחלף וחזר על עקבותיו.

כשאבשייב הבחין בחברו עומד חסר אונים בצד הכביש, הוא קיבל החלטה רצחנית, עצר את הרכב, שלף חפץ חד ויצא לעברו. בתוך שניות התפתח במקום מרחץ דמים מטורף כאשר אבשייב התנפל על גלבוע ז"ל, חתך ודקר אותו לא פחות מ-59 פעמים בכל חלקי גופו, ונמלט מהזירה כשהוא מותיר אותו שרוע מת בדם.

מה שקרה לאחר הרצח נראה כאילו לקוח מסרט אימה, כאשר אבשייב חזר לביתו בחדרה ומיד גייס את כל התא המשפחתי לטובת משימת הטיוח. ברגע שנודע לבנו, דוד אבשייב (22), על המקרה, הוא יצא איתו מיד אל הרכב וביחד הם קרצפו וניקו ממנו את כל סימני הדם והראיות המפלילות.

בהמשך הערב, נסע אבשייב יחד עם בן זוגה של אחותו, רוסלן אברמוב (37), לתחנת דלק סמוכה, שם רכשו השניים בקבוק בנזין. בשעות לפנות בוקר נסעו אבשייב וגיסו רוסלן חזרה לזירת הרצח בכביש החוף, שפכו את הבנזין על גופתו של גלבוע ז"ל והציתו אותה באש כדי שלא יישאר ממנה זכר. כדי לוודא שהעבודה הושלמה, הלכו למחרת רוסלן ואחותו של הרוצח, אלה אבשייב (47), לרכבו של אמיל וניקו אותו פעם נוספת ויסודית.

התיק, שנחקר בצורה אינטנסיבית על ידי ימ"ר חוף במשטרת ישראל, נסגר עם שורת אישומים קשים. אמיל אבשייב מואשם ברצח בכוונה בנסיבות מחמירות, הצתה, שיבוש מהלכי משפט, ומתברר שביצע את כל מסע הקטל הזה כשהוא נוהג ללא רישיון נהיגה תקף וללא פוליסת ביטוח תקפה. שלושת בני משפחתו לא חמקו גם הם, ומואשמים, כל אחד לפי חלקו, בעבירות חמורות של הצתה ושיבוש מהלכי משפט.