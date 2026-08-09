חשד: כספי הישיבה זלגו לידיים פרטיות, המדינה דורשת פירוק

רשמת העמותות הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן צו פירוק נגד עמותת ישיבה וכולל אבן חיים, בעקבות חוסר שיתוף פעולה מתמשך וחשד לליקויים חמורים בהתנהלותה.

עמותת ישיבה וכולל אבן חיים נרשמה בשנת 1987. בין המטרות שהגדירה נמצאות הקמת מרכז תורני להפצת תורה ויהדות באזור השומרון, הקמת ספרייה תורנית לציבור, הפעלת מכון לבעלי ולבעלות תשובה, הפצת תשמישי קדושה לנזקקים, קיום שיעורי תורה בבתי כנסת וסיוע לנזקקים.

הבקשה הנוכחית מגיעה לאחר הליך קודם שנפתח נגד העמותה. בשנת 2021 הגישה רשמת העמותות בקשה לפירוקה, לאחר שהעמותה לא שיתפה פעולה עם הליך ביקורת עומק ולא העבירה את מלוא המסמכים והדיווחים שנדרשו ממנה.

לפי רשות התאגידים, רק בתום הליך ממושך שהתנהל בבית המשפט העבירה העמותה בשנת 2024 את המסמכים הנדרשים. בעקבות העברת החומרים נמחקה בקשת הפירוק הקודמת.

אלא שלאחר בחינה יסודית של המסמכים, עלה לטענת הרשמת חשד ממשי לליקויים חמורים בהתנהלות העמותה. בעקבות זאת התבקשה העמותה להעביר הבהרות, הסברים ומסמכים נוספים.

ברשות התאגידים טוענים כי למרות הזדמנויות רבות שניתנו לה, העמותה לא העבירה את החומרים שהתבקשו ולא שיתפה פעולה. הרשמת סבורה כי התנהלות זו עשויה להצביע על דפוס פעולה שיטתי החוזר על עצמו ומונע אפשרות לפקח על פעילות העמותה.

בבקשת הפירוק נטען כי החשדות שהתעוררו לא הופרכו. בין היתר נבחנים חשדות לחלוקה אסורה, לזליגת כספים לידיים פרטיות שלא לצורך קידום מטרות העמותה, להתנהלות כספית לא תקינה ולהגשת דיווחים לא תקינים.

עוד עולה מהבקשה חשד כי מוסדות העמותה אינם מתפקדים או אינם ממלאים את תפקידם כראוי. בנוסף נבחנת האפשרות שהעמותה אינה פעילה ואינה מקדמת בפועל את המטרות שלשמן הוקמה.

בעקבות חוסר שיתוף הפעולה והחשדות שפורטו, פנתה רשמת העמותות לבית המשפט המחוזי בחיפה וביקשה להוציא צו לפירוק העמותה. בשלב זה מדובר בבקשה שהוגשה לבית המשפט, וטרם נמסרה הכרעה שיפוטית המורה על פירוק העמותה.