הישג לאסיר החרדי: רימוני ההלם נפסלו בבית המשפט

בפסק דין חריג ונוקב, קבע בית המשפט המחוזי כי שירות בתי הסוהר הפעיל רימוני הלם באגפי מעצר ללא הצדקה משפטית מספקת, וכי הנוהל הארגוני בנושא לקוי ומחורר. הפסיקה הגיעה בעקבות עתירת אסיר שהגיש אשר בנימין ויס, הנאשם בעבירות ריגול חמורות לטובת איראן, אשר טען כי שב"ס מנהל שגרת הפחדה אלימה באמצעות השלכת רימוני הלם באופן שיטתי ובלתי מוצדק.

על פי הנתונים שהוצגו בבית המשפט, בתקופה של שישה וחצי חודשים בלבד נעשה שימוש ברימוני הלם בשבעה מקרים שונים באגפים שבהם שהה העותר. אף על פי שטענותיו המופרזות של ויס בדבר עשרות מקרים והשלכה ישירה לתוך תאו נדחו מחוסר הוכחות, המציאות שהוצגה בטבלאות הרשמיות של שב"ס עצמו חשפה תמונה מטרידה.

בית המשפט קבע כי תקנה 20 לתקנות בתי הסוהר, המתירה לסוהר לעשות שימוש באמצעים סבירים לשם השלטת סדר והגנה על צוותים או אסירים, עשויה לשמש כמקור סמכות עקרוני גם להפעלת רימוני הלם. עם זאת, הודגש כי סמכות זו אינה פריבילגיה מוחלטת, וכל הפעלה דורשת מבחן קפדני של נחיצות, תכלית ומידתיות.

הפרצה החמורה שנמצאה היא בנוהל עצמו: בעוד שההסדרה מספקת כתגובה לאירוע מתפרץ ספונטני, היא נמצאה לקויה וחסרה לחלוטין בכל הנוגע לפעילות מבצעית יזומה ומתוכננת מראש. בנוהל הקיים לא נמצאו אמות מידה ברורות, מנגנוני פיקוח, דרישה לבחינת חלופות או חובת אישור מוקדם. בית המשפט הורה לשב"ס לתקן ולהשלים את הנהלים לאלתר.

באשר לשבעת המקרים הספציפיים שבהם הופעלו רימוני הלם באגפו של העותר, שב"ס נכשל פעם אחר פעם בהצגת תשתית עובדתית מינימלית המאמצת את החוקיות של הפעולות. הארגון לא ידע להסביר מי אישר את הפעולות, מה הייתה נחיצותן המבצעית, האם נבחנו חלופות עדינות יותר או האם בוצעו תחקירים כנדרש בדין.

משכך, פסק בית המשפט כי שב"ס לא הוכיח שהאירועים הללו נעשו כדין – מכה תדמיתית ומשפטית קשה למערך הכליאה. הדרמה החלה כאשר העתירה הוגשה בטענה נקודתית על אמצעים פיזיים המופעלים באישון לילה, אך הפכה לדוח ביקורת נוקב על האופן שבו שב"ס מפעיל אמצעים פירוטכניים הרסניים רחוק מעין הציבור.

אף על פי שבתחילה נמחקה העתירה בנימוק שהיא אינה האכסניה המתאימה, ערעור הוביל לשינוי עמדת שב"ס עצמו, אשר הסכים לברר את הסוגיה לגופה. הדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי, שם נחשפו לראשונה במעמד צד אחד נהלי הארגון וטבלאות מעקב שהוכיחו את היקף השימוש ברימוני ההלם.