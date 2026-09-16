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פרסומים ברשתות החברתיות

״מחבלת״: העיתונאית לוסי אהריש תובעת שלושה גולשים ב-520 אלף ש"ח

העיתונאית והמגישה הגישה שלוש תביעות דיבה בעקבות פרסומים ברשתות החברתיות, שבהם הוטחו בה כינויים קשים והוזכר גם בנה הקטן (משפט)

לוסי אהריש (צילום: Hadas Parush/Flash90)

העיתונאית ומגישת הטלוויזיה לוסי אהריש הגישה שלוש תביעות דיבה בסכום כולל של 520 אלף שקלים נגד שלושה גולשים, כך פורסם היום (רביעי). לטענתה, השלושה פרסמו נגדה בפייסבוק, באינסטגרם וב-X התבטאויות שקריות, מסיתות וגזעניות, שכללו כינויים קשים ואף התייחסות לבנה הקטן.

התביעה המרכזית, בסך 350 אלף שקלים, הוגשה נגד הרצל גולן, תושב תל אביב. לפי כתב התביעה, גולן כינה את אהריש בין היתר "מחבלת", "תומכת טרור נאצי" ו"ערבייה תומכת בהשמדת העם היהודי".

עוד נטען בתביעה כי גולן לא הסתפק בהתייחסות לאהריש עצמה, אלא ייחס לבנה הקטן רצח עתידי של יהודים. אהריש טוענת כי מטרת הפרסומים הייתה לבזות אותה ממניעים גזעניים, בשל העובדה שאינה יהודייה ובשל התבטאויותיה העיתונאיות.

מכתבי ההתראה לא סיימו את הפרשה

תביעה נוספת, בסך 100 אלף שקלים, הוגשה נגד מאיר זוברמן, גם הוא תושב תל אביב. על פי התביעה, זוברמן כינה את אהריש "מחבלת עלובה עוכרת ישראל" ואיחל לה "לעבור לעזה". עוד נטען כי הוא הציג אותה כאויבת העם ולא כאזרחית לגיטימית.

לטענת אהריש, זוברמן התעלם ממכתב התראה שנשלח אליו, ובו נדרש להסיר את הפרסומים ולפרסם התנצלות.

התביעה השלישית, בסך 70 אלף שקלים, הוגשה נגד מירב וכסלר, תושבת חיפה המשמשת כבוררת, מגשרת וטוענת רבנית. אהריש טוענת כי וכסלר כינתה אותה "תומכת מחבלים" בתגובות שפרסמה באינסטגרם.

לאחר שקיבלה מכתב התראה, שכלל הצעת פשרה לתשלום של 12 אלף שקלים, מחקה וכסלר את הפרסומים אך סירבה לשלם פיצוי. וכסלר טוענת כי הדברים נכתבו באופן אמוציונלי כחלק משיח ציבורי ער, וכי מחיקתם מעידה על תום ליבה ועל "אזרחות טובה".

עורך דינה של אהריש, עמית מור, דוחה את הטענות. לדבריו, תוכן הפרסומים מעיד על היעדר תום לב, והסרתם בעקבות חשש מתביעה אינה יכולה להיחשב לאזרחות טובה. בשלב זה טרם הוגשו כתבי הגנה בתביעות.
גזענותרשתות חברתיותלוסי אהרישתביעות דיבה

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