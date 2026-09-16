איש התקשורת הותיק תובע את חדשות 13: "נזק עצום ובלתי הפיך"

איש התקשורת ומגיש חדשות 13 אלי ראכלין פנה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, כך פורסם היום (רביעי), בבקשה להוציא צו מניעה נגד סיום העסקתו לאחר 23 שנות עבודה. ראכלין, בן 60, טוען כי ההחלטה לפטרו התקבלה בשל גילו וכי הנימוק שנמסר לו, הליכי התייעלות ושינויים בחברה, שימש לטענתו מסווה לפיטורים פסולים.

בבקשה, שהוגשה נגד חברת חדשות 13 ורשת מדיה, נטען כי ההחלטה התקבלה בערב ראש השנה באופן פתאומי וללא סיבה עניינית. עוד טוען ראכלין כי לא ניתנה לו זכות טיעון לפני קבלת ההחלטה על סיום העסקתו.

לטענת המגיש הוותיק, מנכ"לית חברת החדשות טלי בן עובדיה התייחסה בעבר במפורש לגילו. לדבריו, היא נהגה לעקוץ אותו, לכנותו זקן ולתאר אותו כמי שיושב על משבצת "המגיש המבוגר". ראכלין טוען כי ההתבטאויות הללו מלמדות שגילו היה שיקול מרכזי בהחלטה להחליפו ולהרחיקו מהמסך.

"נזק אנוש ובלתי הפיך למוניטין"

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ראכלין, המיוצג בידי עורכות הדין סיגל פעיל ויפעת תבור, דוחה את הטענה כי הפיטורים הם חלק מהתייעלות כלכלית. בבקשה נטען כי ההחלטה התקבלה משיקולים זרים ובניגוד לחובת תום הלב.

עוד מתאר ראכלין את הרחקתו מהמסך ומהעשייה העיתונאית כ"מוות תעסוקתי כפשוטו". לטענתו, סיום עבודתו באופן מיידי לאחר יותר משני עשורים בחברת החדשות עלול לגרום נזק אנוש ובלתי הפיך למוניטין המקצועי שצבר לאורך השנים.

באמצעות הבקשה מבקש ראכלין לעצור את כניסת הפיטורים לתוקף ולבטל את ההחלטה שהתקבלה בעניינו. בשלב זה טרם הוגשו כתבי הגנה מטעם חדשות 13 ורשת מדיה, ולכן טענותיהן ביחס להליך ולנסיבות סיום העסקתו עדיין לא הוצגו בפני בית הדין.