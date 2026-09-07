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הפרת חוזה והתעמרות

בגין כפיית אג’נדות: חדשות 13 יפצו את הכתבת נטעלי שם טוב

הצדדים הגיעו להסכם בתביעה שהגישה שם טוב נגד חדשות 13 בטענות להפרת חוזה והתעמרות, סכום הפיצוי שתקבל יישאר חסוי במסגרת ההסכמות | כל הפרטים (משפט)

נעטלי שם טוב (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

חדשות 13 יפצו את נטעלי שם טוב, חברת מפלגת “עמך ישראל”, במסגרת הסכם פשרה שהושג הבוקר (שני) בין הצדדים בתביעה שהגישה נגד חברת החדשות.

שם טוב הגישה את התביעה נגד חדשות 13 בטענות להפרת חוזה, התעמרות על רקע תפיסת עולם, כפיית אג’נדות ופיטורים שלא כדין. כעת, הצדדים הגיעו להסכמות שבמסגרתן ישולם לשם טוב פיצוי כספי.

עם זאת, גובה הפיצוי לא פורסם. כחלק מהסכם הפשרה נקבע כי הסכום שישולם לשם טוב יישאר תחת חיסיון משפטי וסודיות, כך שפרטי ההסדר הכספי בין הצדדים לא ייחשפו.

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בעקבות הסכם הפשרה, מפלגת “עמך ישראל”, שבה חברה שם טוב, פרסמה תגובה ובה התייחסה לטענות שעמדו בבסיס התביעה ולמאבק שהיא מבקשת לנהל בנושא.

“מפלגת ‘עמך ישראל’ תעמוד איתן מול תופעות הרסניות המסכנות את החברה הישראלית. לא נאפשר עוד השתקת קולות, סתימת פיות והדרה על רקע פוליטי”, נמסר מטעם המפלגה.

עוד הוסיפו במפלגה: “נגמרו הימים שהימין מוריד את הראש. מה שהיה הוא לא מה שיהיה”.

הפשרה מסיימת את ההליך בין שם טוב לחדשות 13 בהסכמה על תשלום פיצוי כספי, כאשר הסכום עצמו ופרטיו יישארו חסויים בהתאם להסכם בין הצדדים.

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