4.5 מיליון שקל: התביעה המתוכננת נגד שרה נתניהו וערוץ 14

אמיר שדה, אחד הנאשמים בפרשת ירי הנורים, מתכוון, כך נמסר היום (רביעי), לתבוע את רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו ואת ערוץ 14 בסכום של 4.5 מיליון שקלים. זאת בעקבות דברים שאמרה נתניהו בראיון ששודר בערוץ, שבהם התייחסה לארבעת הנאשמים בפרשה וייחסה להם, לטענת שדה, מעשים חמורים שאינם אמת.

במהלך הראיון אמרה נתניהו כי המעורבים בפרשה "ירו עלינו פצצות" וכי "הכוונה הייתה באמת להרוג". בהמשך הוסיפה: "זה בדיוק טרור זה היה, מתוכנן". עוד טענה כי מדובר ב"פצצה עם זרחן, היא שורפת והורגת", וכי אלמלא סטייה של סנטימטרים, מאבטחת "היתה נשרפת בפנים".

עו"ד בן יצחק, המייצג את שדה בפרשת הנורים מטעם מערך עוטף עצורים, טוען כי הדברים מייחסים למרשו ניסיון רצח, מעשה טרור ושימוש בנשק זרחן. לדבריו, מדובר בלשון הרע מן החמורות שניתן להעלות על הדעת כלפי אדם נורמטיבי ונטול עבר פלילי, שחזקת החפות עומדת לו, בשעה שההליך הפלילי נגדו עדיין תלוי ועומד.

במכתב ההתראה שנשלח בעקבות הראיון מפרט בן יצחק, לטענתו, כיצד בית המשפט קבע כי ארבעת הדברים הללו אינם אמת. לפי המכתב, בית המשפט קבע כי לא היו פצצות, לא היה זרחן, לא היה טרור ולא היה ניסיון להרוג. עוד נטען כי אמירת הדברים במסגרת ראיון טלוויזיוני יזום ומתוכנן מהווה לשון הרע חמורה.