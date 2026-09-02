ניצחון ענק ליו"ר לשכת עו"ד בבית המשפט: עתירת מתנגדיו נדחתה

בית המשפט המחוזי ( צילום: אבשלום ששוני פלאש 90 )

בית המשפט המחוזי דחה היום (רביעי) על הסף עתירה שהגישו עורכי הדין ערן בן ארי ויצחק נטוביץ נגד לשכת עורכי הדין, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על התנהלותם. כך פורסם לראשונה על ידי העיתונאי אביעד גליקמן. בן ארי הוא אחד מהמועמדים של וינטר לכנסת, והוא ונטוביץ נמנים עם המתנגדים החריפים לראש לשכת עורכי הדין, עמית בכר.

השניים עתרו לבית המשפט המחוזי בטענה כי לשכת עורכי הדין עושה שימוש במשאביה לשם קידום מטרות שונות השנויות במחלוקת, ובהן המחאה נגד ההפיכה המשפטית. אלא שבית המשפט דחה את העתירה כבר על הסף, וקבע כי השניים התנהלו בחוסר ניקיון כפיים ועשו שימוש לרעה בהליך המשפטי. השופט נמרוד פלקס קבע בפסק הדין כי בן ארי ונטוביץ לא גילו לבית המשפט שהפעולות שעליהן הלינו בעתירתם אושרו בהצבעות של המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין. זאת, אף שהשניים עצמם נמנים עם חברי המועצה הארצית.

עו"ד ערן בן ארי ( צילום: מפלגת "עמך ישראל" )

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בפסק הדין נמתחה ביקורת גם על האופן שבו הציגו השניים את הדברים בפני בית המשפט. השופט קבע כי התמונה שהציגו הייתה עמומה וחלקית, באופן שיצר תמונה מעוותת. עוד נקבע כי השניים נמנעו מלהזכיר שהיו צדדים לעתירות אחרות שעסקו באותן סוגיות ממש.

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לצד דחיית העתירה על הסף, בית המשפט פסק כי בן ארי ונטוביץ ישלמו הוצאות בסך 10,000 שקלים. השופט פלקס הבהיר בפסק הדין כי התנהלותם חרגה מאי גילוי נקודתי, וקשר בין הדברים לבין חובת הגילוי החלה על עותרים בהליך מנהלי.

"במקרה זה העותרים הפרו את חובת הגילוי המוטלת עליהם בהליך המנהלי, וזאת באופן העולה לכדי חוסר ניקיון כפיים של ממש ואף מגיע לכדי שימוש לרעה בהליך המשפטי", כתב השופט בפסק הדין.

ההחלטה מציבה את בן ארי, המועמד לכנסת המזוהה עם וינטר ואחד ממתנגדיו החריפים של בכר, במוקד הביקורת השיפוטית. לצדו ספג גם נטוביץ ביקורת זהה, לאחר שבית המשפט קבע כי השניים לא גילו פרטים והציגו בפניו תמונה חלקית של האירועים שעליהם ביססו את העתירה.