 דלג לתוכן הראשי
אמירות קשות

הקרע בין נתניהו לגוטליב מחריף | דיווח: חברת הכנסת בדרך לחבור לבן גביר

האם חברת הכנסת טלי גוטליב בדרכה לחבור לבן גביר? זה מה שלפחות עולה מהשעות האחרונות, לאחר משבר אישי קשה בינה למשרד ראש הממשלה | חילופי הדברים הקשים והדיווח העיקש על מגעים עם בן גביר (חדשות) 

חברת הכנסת טלי גוטליב (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

המתיחות בין ח״כ טלי גוטליב לליכוד ולראש הממשלה עולה שלב. לפי דיווח של מוטי קסטל בחדשות 14, בכירים בליכוד מעריכים הערב (שלישי) כי נתניהו לא ייאבק על השארתה במפלגה ויאפשר לה לעבור לעוצמה יהודית. לדבריהם, המשמעות היא שגוטליב לא תוכרז כפורשת ולא תידרש להחזיר את יחידת המימון שלה.

מצידו הבהיר כי הוא שומר על כבודו של ראש הממשלה, ובדומה להתנהלותו בעניין אלמוג כהן והמעבר לליכוד, שם הבין כי הדבר נכון לשני הצדדים, כך הוא מצפה שיקרה גם במקרה של גוטליב.

גוטליב עצמה השאירה בימים האחרונים את הדלת פתוחה למעבר למפלגה אחרת. היא כתבה כי אם תקבל הצעה ריאלית ממפלגה שתכבד את כוחה האלקטורלי ותאפשר לה תפקיד משמעותי, היא תשקול אותה בכובד ראש.

בריאיון ליערה זרד בערוץ 14, הגיבה גוטליב לסערה הפוליטית ואמרה: ״ראש הממשלה לצערי לא רוצה אותי בליכוד. כשאקבל הצעה קונקרטית אשקול אותה, אם לא אצטרך להתפטר מהכנסת״.

גוטליב תקפה את סביבת נתניהו וטענה כי היא מודרת מקמפיין הליכוד וכי ראש הממשלה אינו מעוניין לאפשר לה תפקיד בכיר בממשלה הבאה. במקביל הבהירה כי נאמנותה לליכוד ולנתניהו אינה מוטלת בספק, וכי נכון לעכשיו אין בידיה הצעה קונקרטית ממפלגה אחרת.

במקביל, בנה של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, הגיב לדבריה והזכיר לה כי רק אתמול כתבה שהיא פתוחה להצעות ממפלגות אחרות.
בנימין נתניהואיתמר בן גבירטלי גוטליב

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר