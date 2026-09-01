המתיחות בין ח״כ טלי גוטליב לליכוד ולראש הממשלה בנימין נתניהו עולה שלב. לפי דיווח של מוטי קסטל בחדשות 14, בכירים בליכוד מעריכים הערב (שלישי) כי נתניהו לא ייאבק על השארתה במפלגה ויאפשר לה לעבור לעוצמה יהודית. לדבריהם, המשמעות היא שגוטליב לא תוכרז כפורשת ולא תידרש להחזיר את יחידת המימון שלה.

בן גביר מצידו הבהיר כי הוא שומר על כבודו של ראש הממשלה, ובדומה להתנהלותו בעניין אלמוג כהן והמעבר לליכוד, שם הבין כי הדבר נכון לשני הצדדים, כך הוא מצפה שיקרה גם במקרה של גוטליב.

גוטליב עצמה השאירה בימים האחרונים את הדלת פתוחה למעבר למפלגה אחרת. היא כתבה כי אם תקבל הצעה ריאלית ממפלגה שתכבד את כוחה האלקטורלי ותאפשר לה תפקיד משמעותי, היא תשקול אותה בכובד ראש.

בריאיון ליערה זרד בערוץ 14, הגיבה גוטליב לסערה הפוליטית ואמרה: ״ראש הממשלה לצערי לא רוצה אותי בליכוד. כשאקבל הצעה קונקרטית אשקול אותה, אם לא אצטרך להתפטר מהכנסת״.

גוטליב תקפה את סביבת נתניהו וטענה כי היא מודרת מקמפיין הליכוד וכי ראש הממשלה אינו מעוניין לאפשר לה תפקיד בכיר בממשלה הבאה. במקביל הבהירה כי נאמנותה לליכוד ולנתניהו אינה מוטלת בספק, וכי נכון לעכשיו אין בידיה הצעה קונקרטית ממפלגה אחרת.

במקביל, בנה של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, הגיב לדבריה והזכיר לה כי רק אתמול כתבה שהיא פתוחה להצעות ממפלגות אחרות.