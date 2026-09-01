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"הייתי ילד שונה"

נתניהו הגיע לבית הספר ו"חילק" עצות לתלמידים: זה המסר המרכזי - וזה קשור כמובן לבחירות

ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לטקס פתיחת שנת הלימודים בבית הספר "דרכא", ושיתף את התלמידים מנסיונו האישי | זה המסר המרכזי עליו חזר נתניהו, וזה קשור כמובן לבחירות (פוליטי)

(צילום: וידאו (עלה לשרת): רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

לאחר שנפגש עם תלמידי כיתה א׳ ברמלה, ראש הממשלה הגיע עם שר החינוך יואב קיש לפתיחת שנת הלימודים תשפ״ז בבית הספר ״דרכא״ ע״ש מקסים לוי בלוד, יחד עם ראש העיר יאיר רביבו.

ראש הממשלה ליווה לבית הספר את ירין, תלמידת כיתה י״א, שעברה משבר חברתי והתגברה עליו באומץ.

ראש הממשלה שוחח עם התלמידים על השנה הקרובה, על מטרותיהם להמשך ועל החשיבות של קבלת האחר.

ראש הממשלה נתניהו אמר לתלמידים:

״תיתנו לשונות שלכם לפרוץ קדימה. אני חושב שצריך לכבד את השונות של כל אחד ואחד. זה הכי חשוב. כל אחד שונה, כל אחת שונה. אני לא אומר את זה כסיסמה.

חשוב מאוד שכולכם קודם כל תלמדו להשתמש במכשירי הבינה המלאכותית. זה לא קשה, היום יש את התוכנות שעושות את זה קל יותר. אתם לומדים תנ"ך, מתמטיקה, היסטוריה, פסיכולוגיה, ריקוד, אמנות. תלמדו להשתמש במכשירים האלה, זה חשוב.

והדבר השני: תלמדו מה שאתם אוהבים. כל אחד מכם יש לו משהו מיוחד, משהו שאתם אוהבים. תהיו טובים בזה - ותמצאו את מקומכם״.

בימים האחרונים פתח הליכוד בקמפיין נגד תופעת ה"חרמות", תוך השוואת החרם הפוליטי על נתניהו לחרמות בבתי הספר.
בנימין נתניהופתיחת שנת לימודים

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