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נתניהו עלה ללייב באינסטגרם - ופתח את קמפיין הגיעוואלד: זה מה שהוא חושב על וינטר

ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה ללייב בחשבון האינסטגרם שלו והתייחס למצב גוש הימין בבחירות הקרובות | זה מה שהוא חושב על וינטר, בן גביר - ומה לגבי האיחוד עם פייגלין? (חדשות) 

2תגובות
(צילום: האינסטגרם של ראש הממשלה / 27א)
בנימין נתניהואיתמר בן גבירעופר וינטר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2 תגובות

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2
לך לעזזל כבר חתיכת שמאלן ביבי הקשקשן
תתת
1
וינטר יאללה להתאחד עם בן גביר
יעקב

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