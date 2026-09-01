(צילום: האינסטגרם של ראש הממשלה / 27א)
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נתניהו עלה ללייב באינסטגרם - ופתח את קמפיין הגיעוואלד: זה מה שהוא חושב על וינטר
ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה ללייב בחשבון האינסטגרם שלו והתייחס למצב גוש הימין בבחירות הקרובות | זה מה שהוא חושב על וינטר, בן גביר - ומה לגבי האיחוד עם פייגלין? (חדשות)
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