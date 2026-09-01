איחוד בימין: סמוטריץ' ופייגלין בבלוק טכני והמתנה לוינטר

סמוטריץ ופייגלין - צילום: דוברות 10 10 0:00 / 9:51 סמוטריץ ופייגלין ( צילום: דוברות )

נקודת מפנה דרמטית במחנה הימין: יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחד עם יו"ר מפלגת 'זהות' משה פייגלין חתמו הערב (שלישי) על הסכם ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. המהלך מגיע לאחר שבועות של מתיחות ומשא ומתן מאחורי הקלעים, ונועד למנוע באופן מוחלט את זליגתם ובזבוזם של קולות ימין יקרים.

ההסכם שנחתם מבטיח שמירה מלאה על העצמאות, הדרך והזהות של כל מפלגה, תוך יצירת מסגרת טכנית שתמנע איבוד מנדטים. סמוטריץ' הגדיר את הצעד כנקודת מפנה קריטית והצהיר בחדות: "זה החיבור הראשון ולא האחרון. ברגע כזה צריך לקחת אחריות. לא רק על המפלגה שלך, אלא על המחנה כולו".

איחוד בימין ( צילום: דוברות )

לדברי שר האוצר, האחריות של מנהיגי הימין חורגת מגבולות המפלגה הספציפית: "האחריות שלנו היא לחבר כוחות, להרחיב את המחנה ולא לאפשר לקולות ימין ללכת לאיבוד". סמוטריץ' פנה בקריאה לכלל הכוחות והמפלגות במחנה לקחת חלק במהלך ההיסטורי: "לא חייבים להסכים על הכול כדי לקחת אחריות יחד". הקרע בין נתניהו לגוטליב מחריף | דיווח: חברת הכנסת בדרך לחבור לבן גביר קובי ישראל | 17:49 מצידו, משה פייגלין הדגיש כי מדובר בבשורה היסטורית שאליה ייחלו רבים: "אנחנו מביאים את הבשורה שרבים כל כך חיכו לה ויוצאים במהלך משותף שנועד למקסם את כוחו של המחנה הלאומי והאמוני". יו"ר 'זהות' הבהיר כי המפלגה עשתה את חלקה והבטיחה את הבית לכל תומכיה: "כעת האחריות עוברת אליכם, הציבור – יחד נוביל את המערכה, נשמור על שלמות הארץ ונביא את ההכרעה ואת הניצחון המוחלט".

הרב יצחק זאגא, דמות מוערכת בציבור הדתי-לאומי ( צילום: דוברות )

בן גביר מברך ומפנה קריאה דרמטית לוינטר

בתוך כך, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך בחום על האיחוד המסעיר וקבע כי זהו הצעד ההכרחי להבטחת עברם של המנדטים מעבר לאחוז החסימה. בד בבד, בן גביר הפנה קריאה פומבית ודרמטית לעופר וינטר להצטרף מיד לחיבור: "אין מקום לריצה נפרדת עבור אף מפלגה שלא עוברת אחוז חסימה".

פרטים נוספים על ההסכם: הדלת לוינטר עדיין פתוחה

ל״כיכר השבת״ נודע כי במקרה של צירוף עופר וינטר למהלך, פייגלין עשוי להסכים לרדת למקום השלישי ברשימה המאוחדת. לפי ההבנות שהושגו, ב-12 המקומות הראשונים יישמרו שלושה מקומות לנציגי זהות.

עוד נודע כי עו״ד הרב יצחק זאגה, שמוצב במקום השני ברשימת זהות, צפוי להשתבץ במקום השמיני ברשימה המאוחדת. ד״ר מיכאל בן ארי פרש מרצונו החופשי בעקבות האיחוד.

הסדר המיקומים הנוכחי בין סמוטריץ׳ ופייגלין כבר נחתם, כאשר האפשרות לצירוף כוחות נוספים עדיין עומדת על הפרק.

האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין מגיע לאחר שבועות של מתיחות קשה במחנה הימין. על פי דיווחים שפורסמו בימים האחרונים, התקיימו מגעים חשאיים בין השניים בתיווך ישיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. המגעים עוררו סערה פוליטית כאשר בן גביר האשים את נתניהו ואת סמוטריץ' בניהול "קריאה מבוימת לאחדות" שכל מטרתה הייתה להפחית את דרישותיו של פייגלין במשא ומתן.

פייגלין עצמו איים בעבר כי לא יפרוש ברגע האחרון כדי "להציל מנדטים" ואמר בראיון לרדיו גלי ישראל: "אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע". כעת, לאחר שהאיחוד עם סמוטריץ' הושלם, נותרה השאלה האם מפלגות נוספות במחנה הימין יצטרפו למהלך או שימשיכו לרוץ בנפרד.