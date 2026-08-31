ח"כ מאיר כהן, חבר הכנסת והשר לשעבר, הודיע היום (שני) כי לא יתמודד ברשימת 'יש עתיד' לכנסת הבאה. כהן ימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש עתיד.

כהן, ממייסדי המפלגה, מסר כי ההחלטה התקבלה מתוך רצון לפנות מקום לדור הבא: "יאיר ואני הקמנו את יש עתיד ביחד ואני חבר בה מיומה הראשון. אחרי 25 שנה במערכת החינוך ו־23 שנה בפוליטיקה, אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד".

כהן הוסיף כי ימשיך לפעול למען המפלגה: "אני מאמין בערכים של המפלגה, אני מאמין שאנחנו הנבחרת הטובה ביותר בפוליטיקה הישראלית, ואני אמשיך לפעול כדי שיש עתיד ויאיר בראשה יובילו וינהיגו את מדינת ישראל".

ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד התייחס להחלטה ואמר: "זו לא פרידה. מאיר הוא אחי הבכור. הוא תמיד היה ותמיד יהיה האיש הכי קרוב אליי ביש עתיד, והוא ימשיך להיות אחד מעמודי התווך והאנשים המרכזיים במפלגה".

לפיד הוסיף כי ביקש מכהן להתמודד במקום גבוה גם בבחירות הקרובות, אך כהן בחר לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת במפלגה.