מאחורי הקלעים של הקמפיין הפומבי להתאחדות בין עוצמה יהודית לציונות הדתית, מתגלה כעת תמונה מורכבת של שיחות סגורות, סקרי עומק ומתחים פוליטיים. על פי דיווח ב'ישראל היום', בשבוע שעבר התקיימה פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שבמהלכה דרש נתניהו מבן גביר: "חובה שתתחבר עם סמוטריץ' ברשימה אחת".

בן גביר השיב בסירוב נחרץ. לטענתו, בצלאל סמוטריץ' יביא לנזק משמעותי לשני הצדדים. השר הציג בפני ראש הממשלה סקרי עומק שערך מטה הקמפיין של עוצמה יהודית, שלפיהם חיבור בין שתי המפלגות יפגע באופן דרמטי בפוטנציאל המנדטים שלו.

ב'הארץ' פורסם כי על פי הסקרים שהוצגו, האיחוד צפוי לרחק קבוצות מצביעים מרכזיות: צעירים ומצביעי פעם ראשונה, תושבי הפריפריה שאינם מזדהים עם סמוטריץ', ואף חרדים ששוקלים להצביע לעוצמה יהודית. במטה בן גביר טוענים כי כ-80% ממצביעי הציונות הדתית יעברו להצביע לעופר וינטר אם תתאחד עם עוצמה יהודית.

נתניהו הסכים עם הניתוח של בן גביר. השר הציע לו פתרון חלופי: לשריין את סמוטריץ' בליכוד. אולם ראש הממשלה התנגד והבהיר כי מדובר בפגיעה פוטנציאלית גם בליכוד, וכי סמוטריץ' מהווה "נזק אלקטורלי של ממש".

מסע לחצים פומבי

לאחר השיחה הפרטית, פנה נתניהו בניסיון לאחד בין וינטר לסמוטריץ', אך בשל ההבנה שהחיבור הזה לא צפוי לצאת לפועל, עבר למסע לחצים מפורש ופומבי נגד בן גביר. ביום חמישי פרסם נתניהו סרטון ברשת X שבו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ואמר כי הוא מתכוון להזמין אותם לפגישה בימים הקרובים.

"אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. נעשה מאמץ עליון להתאחד, זה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק", אמר נתניהו בסרטון.

בן גביר הזדרז להעלות סרטון תגובה משלו, שבו לגלג על הפנייה של נתניהו והאשים אותו בכוונה להקים ממשלת אחדות עם איזנקוט. "שנינו יודעים שאתה רוצה עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט ולהקים ממשלה לאומית רחבה", אמר בסרטון שפרסם.

מנגד רמז סמוטריץ' שהוא מוכן לאיחוד: "זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי", כתב. בתגובה על הודעת בן גביר כתב נתניהו: "סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה. אם אתה לא מתאחד איתו, נקבל ממשלת שמאל".

"אתה מכיר את הנתונים"

בן גביר לא נרתע והשיב: "אתה מכיר היטב את הנתונים ומחקרי העומק בדיוק כמוני. שוחחנו כמה פעמים בשבועות האחרונים. לפי כל הסקרים, חיבור שלי ושל סמוטריץ' מרחיק מעוצמה יהודית 3-4 מנדטים שלא יבואו להצביע".

עוד הוסיף בן גביר: "אמרת לי בעצמך שהתסריט המושלם לניצול קולות זה וינטר וסמוטריץ' בריצה משותפת, כי לדבריך וינטר לא מביא שום קול מהמתלבטים".

המתח הפוליטי במחנה הימין מתעצם בעקבות ריבוי מפלגות הלוויין והחשש מבזבוז קולות. על פי סקר שפורסם לאחרונה, מפלגתו של עופר וינטר "עמך ישראל" זוכה ל-6 מנדטים ודוחקת את הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% מקולות המצביעים בלבד.