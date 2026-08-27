האדמו"ר ממחנובקא בעלזא עם לימור סון הר מלך ( צילום: באדיבות המצלם )

מאות חסידי מכנובקא בעלזא נטלו חלק אמש (רביעי) בשמחת הנישואין המרוממת של נינתו הראשונה של האדמו"ר.

בשעה שההיכל הגדול המה מאדם והחסידים המתינו בדריכות לרגע השיא, כניסתו של האדמו"ר אל שמחת החתונה, התחולל בדרכו של הרבי אל ההיכל אירוע מרגש ובלתי שגרתי. חברת הכנסת וסגנית יו"ר הכנסת, לימור סון הר-מלך ('עוצמה יהודית'), שהגיעה להשתתף בשמחה, נכחה במבואות ההיכל. האדמו"ר נעצר במיוחד והאציל עליה את ברכת קדשו בחמימות מופלגת ובמאור פנים, תוך שהוא מברך אותה בברכות לרוב להצלחה בכל מעשי ידיה.

האדמו"ר ממכנובקא בעלזא מברך את לימור סון הר-מלך - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:14 האדמו"ר ממכנובקא בעלזא מברך את לימור סון הר-מלך ( צילום: באדיבות המצלם )

ל'כיכר השבת' נודע כי ח"כ סון הר-מלך הוזמנה לאירוע כאורחת הכבוד האישית של הרבנית הצדקנית ממכנובקא בעלזא, לצד הנהלת השדולה למען האישה החרדית והדתית. ההזמנה המיוחדת הגיעה בעקבות שיתוף פעולה הדוק ועניפה במסגרת תוכנית המנהיגות "אספקלריות" שיזמה חברת הכנסת, ובניהולה של ד"ר מלכהלי בלוי חנוכה, הפועלת למען צרכי הציבור החרדי והדתי.

לימור סון הר-מלך בשמחת בית מחנובקא בעלזא ( צילום: באדיבות המצלם )

רובם ככולם של מאות החסידים ששהו בתוך ההיכל באותן דקות יגלו על המפגש והברכה הנדירה רק כעת, דרך התיעוד הבלעדי שאנו מפרסמים כאן ב'כיכר השבת'.