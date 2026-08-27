זוג שהיה בדרכו ללאס וגאס כדי להתחתן בפרטיות זכה להפתעה יוצאת דופן, כאשר צוות המטוס גילה את תוכניותיהם והחליט לערוך להם חתונה מאולתרת במהלך הטיסה – בגובה של כ-35 אלף רגל.

שרה ארויו מונטלבו ובן זוגה טסו ב־13 באוגוסט בטיסה של סאות'ווסט איירליינס, וכאשר הדיילים שמעו שהם בדרך להתחתן, הם ארגנו עבורם טקס מול 178 הנוסעים.

צירוף מקרים נוסף הפך את האירוע לאפשרי: קברניט המטוס היה מוסמך לערוך טקסי נישואים, והוא ניהל את הטקס.

גם לבוש החתונה אולתר ממה שהיה במטוס: הדיילים הכינו לכלה הינומה ושמלה מנייר טואלט, ואילו הזר הורכב ממקלות ערבוב הקפה של חברת התעופה.

"35 אלף רגל באוויר, 178 עדים וקברניט שהוא גם מוסמך לערוך נישואים. הגורל לא יכול היה להסתדר טוב יותר", כתבה הכלה לאחר האירוע. "זו הייתה הפעם הראשונה שלנו עם סאות'ווסט איירליינס, ולא אכזבתם. תודה מעומק הלב על טיסה שלעולם לא נשכח".