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חתונה בגובה 35,000 רגל: נוסעי המטוס השתתפו בהפתעה לזוג המאושר

זוג בדרך לחתונה בלאס וגאס זכה לטקס מאולתר במטוס של סאות'ווסט איירליינס בגובה 35 אלף רגל, עם 178 עדים מריעים (מענין)

הכלה מריעה ב"טקס החתונה" במטוס (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

זוג שהיה בדרכו ללאס וגאס כדי להתחתן בפרטיות זכה להפתעה יוצאת דופן, כאשר צוות המטוס גילה את תוכניותיהם והחליט לערוך להם מאולתרת במהלך הטיסה – בגובה של כ-35 אלף רגל.

שרה ארויו מונטלבו ובן זוגה טסו ב־13 באוגוסט בטיסה של סאות'ווסט איירליינס, וכאשר הדיילים שמעו שהם בדרך להתחתן, הם ארגנו עבורם טקס מול 178 הנוסעים.

צירוף מקרים נוסף הפך את האירוע לאפשרי: קברניט המטוס היה מוסמך לערוך טקסי נישואים, והוא ניהל את הטקס.

גם לבוש החתונה אולתר ממה שהיה במטוס: הדיילים הכינו לכלה הינומה ושמלה מנייר טואלט, ואילו הזר הורכב ממקלות ערבוב הקפה של חברת התעופה.

"35 אלף רגל באוויר, 178 עדים וקברניט שהוא גם מוסמך לערוך נישואים. הגורל לא יכול היה להסתדר טוב יותר", כתבה הכלה לאחר האירוע. "זו הייתה הפעם הראשונה שלנו עם סאות'ווסט איירליינס, ולא אכזבתם. תודה מעומק הלב על טיסה שלעולם לא נשכח".
חתונהטיסותויראלילאס וגאסדייל
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