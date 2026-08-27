המטוס הפך לגן חיות: טייסים הוקלטו כשהם מייללים ונובחים

אירוע חריג ומשעשע התרחש בתדר קשר אווירי בנמל התעופה רונלד רייגן בוושינגטון, כאשר קולות "מיאו" של חתול ובהמשך גם נביחות נשמעו בקשר, ככל הנראה מפיהם של טייסים.

"אתם צריכים להיות טייסים מקצועיים", נזף בהם אדם אחר שנשמע בתדר, אלא שההערה נענתה במיאו ובנביחות נוספות. בהמשך הוא עקץ אותם: "זו הסיבה שאתם עדיין טסים במטוס אזורי".

רשות התעופה הפדרלית האמריקנית מסרה כי התקנות אוסרות על טייסים לנהל "שיחות שאינן חיוניות" כאשר הם נמצאים מתחת לגובה של 10,000 רגל, וכי האירוע ייחקר לאחר אימות ההקלטה.

דניס טאג'ר, טייס ודובר איגוד הטייסים המייצג את טייסי אמריקן איירליינס, הסביר כי כבר שמע בעבר קולות "מיאו" בתדר החירום. "זה לא בידור. זה תדר רציני שיש לו מטרה רצינית", אמר. "למעט האנשים שעושים את זה – תפסיקו".