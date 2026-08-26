התרגשות עצומה שוררת בקרב מאות חסידי מחנובקא בעלזא, שיחגגו הערב במרכז החסידות בבני ברק את שמחת נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר.

הכלה היא בת נכדו של האדמו"ר, הרב ישראל מאסקאוויטש, בן הרב יוסף מאיר, חתן האדמו"ר ובנו של האדמו"ר ממעליץ. החתן הוא בנו של הרב שלום רוקח, בן האדמו"ר מיערסלוב וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים. לקראת השמחה שוגרה הזמנת קודש מיוחדת לכלל החסידים, עליה חתם בשליחות האדמו"ר המשב"ק הרב ישראל מילר.