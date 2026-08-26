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הלו"ז המלא

החסידים הופתעו; האדמו"ר ישתתף בסעודת נישואי נינתו הראשונה 45 דקות בלבד

התרגשות רבה בקרב מאות חסידי מחנובקא בעלזא לקראת שמחת נישואי נינתו הראשונה של האדמו"ר, שתתקיים הערב במרכז החסידות בבני ברק | בלו"ז שפורסם לחסידים נודע להם כי האדמו"ר ישתתף בשמחת החתונה 45 דקות בלבד | כל הפרטים על הייחוס והזמנים (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר ממכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)

התרגשות עצומה שוררת בקרב מאות חסידי מחנובקא בעלזא, שיחגגו הערב במרכז החסידות ב את שמחת נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר.

הכלה היא בת נכדו של האדמו"ר, הרב ישראל מאסקאוויטש, בן הרב יוסף מאיר, חתן האדמו"ר ובנו של האדמו"ר ממעליץ. החתן הוא בנו של הרב שלום רוקח, בן האדמו"ר מיערסלוב וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים. לקראת השמחה שוגרה הזמנת קודש מיוחדת לכלל החסידים, עליה חתם בשליחות האדמו"ר המשב"ק הרב ישראל מילר.

המכתב של משב"ק האדמו"ר

על פי סדר הזמנים המתוכנן לערב, האדמו"ר יופיע למעמד קבלת הפנים בשעה 18:00, וב19:30 ייערך מעמד החופה. בשעה 21:30 ייכנס האדמו"ר להיכל השמחה, וכבר בשעה 22:15 יברכו ברכת המזון – כך שהאדמו"ר ישתתף בשמחת ה עצמה במשך 45 דקות בלבד, לאחר מכן ימשיכו בריקודים לכבוד שמחת חתן. מעמד המצווה טאנץ ייערך בשעה 23:15.
בני ברקחתונההאדמו"ר ממכנובקא בעלזאנינה

2 תגובות

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2
לא 46 דקות? רק 45?
מענין
1
45 דק' בחתונה עצמה (כמו כל האדמורי"ם והרבנים) + 90 דק' בקבלת פנים + 90 דק' במצווה טאנץ הגענו ל - 220 דק' בערך, אין כבר על מה לכתוב?
משה

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