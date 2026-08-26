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לרגל יומא דהילולא

הרב שהגיע להשתתף והחלוקה המיוחדת | תיעוד מרהיב מעריכת השולחן של האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים 

האדמו"ר מסאדיגורה נשא אמרות קודש בגודל עבודת הצדיקים - לרגל יום ההילולא של זקניו זיע"א • הגאון רבי נפתלי נוסבוים | צפו בתיעוד נרחב מהאירוע (חסידים, אנ"ש)

2תגובות
תיעוד מההילולה
תיעוד מההילולה (צילום: סאדיגורה)

בחצר הקודש סאדיגורה ירושלים התקיים מעמד מרומם ונשגב, כאשר האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים ערך את השולחן הטהור לרגל יומא דהילולא של זקניו האדמו"רים הקדושים מסאדיגורה זיע"א, אור לי"א אלול.

במהלך הטיש, שהתקיים בהיכל בית המדרש, נשא האדמו"ר אמרות קודש נעלות בגודל עבודת הקודש של הצדיקים הקדושים, והעלה מזכרם הטהור ומדרכם בקודש שהותירו אחריהם לדורות.

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)

לצד האדמו"ר ישב הפוסק הגאון רבי נפתלי נוסבוים, שהגיע במיוחד להשתתף בטיש. נוכחותו של הגאון הוסיפה רוממות למעמד, והחסידים שהסבו סביב השולחן זכו לשמוע דברי תורה ומוסר מפי שני הגדולים.

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)

חסידות סאדיגורה, מענפי חסידות רוז'ין, ידועה במסורת הטישים המרוממים והנשגבים שבהם נושא האדמו"ר דברי תורה ומעורר את הלבבות לעבודת השם. בחגים הקשורים למתן תורה, יש לחסידות עוצמה רוחנית מיוחדת, כאשר נפשו של האדמו"ר יוצאת בכמיה עמוקה לבורא יתברך על מתן תורתו לעם קרובו.

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה (צילום: ממלכת סאדיגורה)
הילולאהילולההאדמו"ר מסאדיגוראהאדמו"ר מסאדיגורהטיש הילולאהאדמו"ר מסאדיגורה ירושלים

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אשרינו שזכינו!
זושא
1
מה הקשר שהבנים של המגיד מטריסק הגיעו לטיש, אחד חתן של הרבי הקודם, השני? של מיהו חתן?
מה קשור הבנים של המגיד מטריסק

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