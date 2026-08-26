תיעוד מההילולה - צילום: סאדיגורה 10 10 0:00 / 0:49 תיעוד מההילולה ( צילום: סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

לצד האדמו"ר ישב הפוסק הגאון רבי נפתלי נוסבוים, שהגיע במיוחד להשתתף בטיש. נוכחותו של הגאון הוסיפה רוממות למעמד, והחסידים שהסבו סביב השולחן זכו לשמוע דברי תורה ומוסר מפי שני הגדולים.

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

חסידות סאדיגורה, מענפי חסידות רוז'ין, ידועה במסורת הטישים המרוממים והנשגבים שבהם נושא האדמו"ר דברי תורה ומעורר את הלבבות לעבודת השם. בחגים הקשורים למתן תורה, יש לחסידות עוצמה רוחנית מיוחדת, כאשר נפשו של האדמו"ר יוצאת בכמיה עמוקה לבורא יתברך על מתן תורתו לעם קרובו.

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )

טיש הילולה של הרבי מסאדיגורה ( צילום: ממלכת סאדיגורה )