יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, יצא ביממה האחרונה בסדרת פוסטים חריפים ברשתות החברתיות, בהם תקף בחריפות את הסירוב לאיחוד כוחות בימין והזהיר מפני תרחיש שבו פיצול הקולות יוביל לעליית ממשלת שמאל.

"וינטר ימליץ על ליברמן לראשות הממשלה. זה די ברור", כתב הבוקר (חמישי) נתניהו הבן בציוץ בטוויטר. הפעילות הנמרצת של נתניהו מתמקדת בריכוז מאמץ להובלת איחודים בין מפלגות הקואליציה והרשימות השוכנות על קו התפר של אחוז החסימה. בכך מסייע לאביו במאמץ הבלימה של התפצלות מפלגות הימין לקראת סגירת הרשימות.

היום אחר הצהרים הוא הגיב ליו"ר נעם אבי מעוז, שפרסם סקר ולפיו נעם לישראל זוכה בלא פחות מ-6.59% תמיכה מהציבור. הסקר הוא סקר גולשים מערוץ הוואטספ של ערוץ 14 ותוצאותיו רחוקות מאוד מהתוצאות המשתקפות בכל הסקרים. נתניהו הבן הגיב: "די נו. אתה יודע שאין שום סיכוי בעולם שתעבור את אחוז החסימה. כל תרומתך תסתכם בשריפת קולות לימין שתעזור לגוש אייזנקוט - יאיר גולן - מפלגות ערביות להגיע ל61 ולהקים ממשלה".

מוקדם יותר היום הגיב יאיר נתניו לבצלאל סמוטריץ, שצייץ בטוויטרעל נושא הכספים לפצ"רית. נתניהו כתב: "צודק. ובנושא אחר - אם אתה לא מתאחד עם בן גביר אתה משחק רולטה רוסית על גורל המדינה ועלול להמליך ממשלה של האחים המוסלמים - ליברמן- יאיר גולן - אייזנקוט.

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"גם אם אתה עובר את אחוז החסימה בסקרים, זה לא אומר שזה מה שיקרה במציאות. פייגלין ב-2019 היה על 10 מנדטים ובסוף לא עבר את אחוז החסימה. אל תעשה את הטעות שגאולה כהן והרב לוינגר עשו ב-1992, כאשר סירבו להתאחד, והובילו לממשלת רבין ואסון אוסלו. אני יודע שאתם לא סובלים אחד את השני. אז מה? אף אחד לא ביקש ממכם להתחתן. בסך הכל מדובר על בלוק טכני שמיד אחרי הבחירות תתפצלו חזרה לסיעות שלכם".