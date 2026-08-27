וינטר יכול לחייך: זו התוצאה המפתיעה שקיבל באתרי ההימורים

יומיים בלבד לאחר שהשיק את מפלגתו החדשה "עמך ישראל", רושם תת-אלוף במיל' עופר וינטר מומנטום חריג בפלטפורמת החיזוי וההימורים הבינלאומית פולימרקט. על פי נתוני הפלטפורמה בשאלה מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל, וינטר עובר בפער זעיר את יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן.

הנתונים מצביעים על כך שוינטר זוכה ל-4.1% מתמיכת המהמרים, לעומת 4% בלבד שמקבל שר האוצר לשעבר. הפער הזעיר, של עשירית האחוז בלבד, מעיד על התנודה המהירה שחלה בשוק ההימורים בעקבות כניסתו של וינטר לזירה הפוליטית. כך דווח ב'ישראל היום'.

התנודה בשוק ההימורים מגיעה במקביל למגמה מעורבת בסקרים הכלליים. חלק מהסקרים מעבירים את מפלגתו החדשה של וינטר את אחוז החסימה בקלות, בעוד אחרים מציבים אותה מתחתיו. על פי סקר שפורסם אתמול, המפלגה זוכה ל-6 מנדטים, אך כניסתה לכנסת גורמת לשחיקה רוחבית במפלגות הימין.

איזנקוט ממשיך להוביל

בזירת ההימורים המרכזית על הנהגת המדינה, המגמה בצמרת נותרת יציבה. לפי נתוני פולימרקט, יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט מוביל בפער ניכר על יתר המועמדים עם 53% מכלל ההימורים על ראשות הממשלה. במקום השני ניצב ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו עם 28%, כשאחריו בפער ניכר נמצא יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט שזוכה ל-8% מתמיכת המהמרים בלבד.

הנסיקה ההתחלתית של וינטר במדדי ההימורים מגיעה כהמשך ישיר לנאום ההשקה של המפלגה, שבו פנה אל הציבור המחפש פנים חדשות במערכת הפוליטית בעקבות אירועי 7 באוקטובר. וינטר הדגיש בדבריו כי הציבור הישראלי לא יסכים להמשך המצב הקיים ולחוסר השינוי במפה הפוליטית, והציג את התמודדותו כמענה לצורך בדם חדש ובהנהגה שאינה חלק מהמערכת הישנה.