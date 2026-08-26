הכניסה של עופר וינטר למערכת הפוליטית טרפה את הקלפים בימין, כאשר מפלגתו "עמך ישראל" זוכה ל-6 מנדטים ודוחקת את הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' אל עמוק אל מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% מקולות המצביעים בלבד, כך לפי סקר של וואלה.

כניסתו של וינטר לא פגעה רק בסמוטריץ', אלא הובילה לשחיקה רוחבית במפלגות המחנה הלאומי והביאה לירידה של הליכוד בראשות בנימין נתניהו ל-21 מנדטים בלבד. בעקבות זאת, גוש נתניהו ירד ל-43 מנדטים, וגם בצירוף ששת המנדטים של וינטר עומד על 49 מנדטים בלבד.

לדברי עורך הסקר, ד"ר מנחם לזר ממכון "לזר מחקרים", המפלגה החדשה שואבת קולות ממגוון רחב של מפלגות ימין. "להערכתי הוא לקח בערך מנדט מהציונות הדתית", ציין לזר והוסיף כי "הסקר מצביע על ירידה דרסטית גם בכוחו של גלעד ארדן כתוצאה מריצתו של וינטר. ככל הנראה גם עוצמה יהודית ויהדות התורה מאבדים קולות בעקבות כניסתו של השחקן החדש למרוץ".

לזר הסביר את מקור התמיכה הרחב והדגיש כי "קולות נוספים שמשיג וינטר מגיעים, ככל שנראה, ממצביעים מהציונות הדתית שעד כה יושבו על הגדר. וינטר נתפס כרגע כחלק מהגוש השלישי, וכתוצאה מכך הוא מצליח לשאוב אליו מנדטים רבים ממאגר המצביעים הפוטנציאלי של הגוש".

במפת המנדטים הכללית מובילה מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עם 25 מנדטים, ואחריה הליכוד עם 21 ו"ביחד" בראשות נפתלי בנט עם 15. עוד בסקר: הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 8, ש"ס 7, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל-בל"ד 7, עמך ישראל 6 ורע"ם 5.

הסקר נערך ב-26 באוגוסט 2026 על ידי מכון "לזר מחקרים" בשיתוף Panel4All בקרב 500 משתתפים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, עם טעות דגימה מרבית של 4.4%.