 דלג לתוכן הראשי
היום שאחרי ההשקה

סקר דרמטי: וינטר נכנס לכנסת בעוצמה - וזו המפלגה שתיפגע אנושות | כל הפרטים

אם הבחירות היו מתקיימות היום, עופר וינטר היה הופך בין לילה מתא"ל במילואים לחבר כנסת | אבל האם זה מסייע או פוגע בגוש נתניהו? ומי המפלגה שתיפגע אנושות מכניסתו של וינטר לקרב הבחירות? כל הפרטים מהסקר החדש (בחירות 2026) 

2תגובות
עופר וינטר ויוסף חדד בהשקת המפלגה, אמש (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

הכניסה של עופר וינטר למערכת הפוליטית טרפה את הקלפים בימין, כאשר מפלגתו "עמך ישראל" זוכה ל-6 מנדטים ודוחקת את הציונות הדתית בראשות אל עמוק אל מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% מקולות המצביעים בלבד, כך לפי סקר של וואלה.

כניסתו של וינטר לא פגעה רק בסמוטריץ', אלא הובילה לשחיקה רוחבית במפלגות המחנה הלאומי והביאה לירידה של הליכוד בראשות ל-21 מנדטים בלבד. בעקבות זאת, גוש נתניהו ירד ל-43 מנדטים, וגם בצירוף ששת המנדטים של וינטר עומד על 49 מנדטים בלבד.

לדברי עורך הסקר, ד"ר מנחם לזר ממכון "לזר מחקרים", המפלגה החדשה שואבת קולות ממגוון רחב של מפלגות ימין. "להערכתי הוא לקח בערך מנדט מהציונות הדתית", ציין לזר והוסיף כי "הסקר מצביע על ירידה דרסטית גם בכוחו של גלעד ארדן כתוצאה מריצתו של וינטר. ככל הנראה גם עוצמה יהודית ויהדות התורה מאבדים קולות בעקבות כניסתו של השחקן החדש למרוץ".

לזר הסביר את מקור התמיכה הרחב והדגיש כי "קולות נוספים שמשיג וינטר מגיעים, ככל שנראה, ממצביעים מהציונות הדתית שעד כה יושבו על הגדר. וינטר נתפס כרגע כחלק מהגוש השלישי, וכתוצאה מכך הוא מצליח לשאוב אליו מנדטים רבים ממאגר המצביעים הפוטנציאלי של הגוש".

במפת המנדטים הכללית מובילה מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עם 25 מנדטים, ואחריה הליכוד עם 21 ו"ביחד" בראשות נפתלי בנט עם 15. עוד בסקר: הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 8, ש"ס 7, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל-בל"ד 7, עמך ישראל 6 ורע"ם 5.

הסקר נערך ב-26 באוגוסט 2026 על ידי מכון "לזר מחקרים" בשיתוף Panel4All בקרב 500 משתתפים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, עם טעות דגימה מרבית של 4.4%.
בנימין נתניהובצלאל סמוטריץ'וואלהעופר וינטר

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
רק לייטנר, רק הציבור החרדי כל השאר, לא משנה!!!
אברך
1
סקר של וואלה...
שחר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר