נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח היום (ראשון) ביקורת על התעקשותו של ראש השב"כ דוד זיני לקבל את שמות העותרים נגד מינויו. הדברים נאמרו במהלך דיון בבקשת זיני לקבוע כי העותרים ביזו את בית המשפט, לאחר שלא הסכימו למסור את שמותיהם.

"דעתי האישית, טוב יעשה ראש השירות אם הוא ישקול שוב את עמדתו של חברי", אמר עמית בהתייחסו לעמדת עורך דינם של העותרים, המתנגד לפרסום השמות. נשיא העליון הוסיף: "לא בטוח שזה עושה לו טוב".

במהלך הדיון טען פרקליטו של זיני, עורך הדין יעקב כרם, כי יש לפרסם את שמות העותרים. לדבריו, לא ייתכן שהם יעשו דין לעצמם ויסרבו לחשוף את זהותם.

עם זאת, לשאלתו של עמית, לא ניתן הסבר מדוע זיני מתעקש לקבל את שמותיהם של מי שעתרו נגד מינויו. עורך דינם של העותרים, עו"ד איתן פלג, הסביר כי הם חוששים מפני נקמנות מצידו של ראש השירות.

פלג טען עוד כי בית המשפט לא הוציא צו המחייב את העותרים למסור את שמותיהם, ולכן לא ניתן לקבוע כי הם ביזו את בית המשפט. בפסק הדין הקודם נקבע כי לזיני יש זכות לעיין בשמות, אך לא ניתן צו המחייב את העותרים לחשוף אותם.

השופטים דוד מינץ ונעם סולברג הציגו במהלך הדיון עמדה שונה בנוגע לעצם חשיפת הזהות. לדבריהם, בעל דין זכאי לדעת מי הגיש נגדו עתירה.

סולברג הזכיר כי במסגרת פסק הדין הוא המליץ לזיני שלא להתעקש על פרסום רשימת השמות. לדבריו, הוא סבר שהמלצתו תתקבל.

כעת יצטרכו שופטי העליון להכריע בבקשתו של זיני לקבוע כי סירוב העותרים למסור את שמותיהם מהווה ביזיון בית המשפט.