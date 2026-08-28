שופטת בג"ץ בהחלטה דרמטית בפרשת הפצ"רית

הפצ"רית ( צילום: אורן בן חקון - פלאש 90 )

שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז הורתה היום (שישי) להקפיא באופן ארעי את העברת הטיפול בפרשת הפצ"רית לפרקליט המדינה עמית איסמן. ההחלטה ניתנה בעקבות בקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שניתן בנושא לפני כשבועיים.

בהחלטתה הדגישה ברק-ארז כי הצעד נעשה בשלב זה "למען הזהירות בלבד", וכי אין בו משום נקיטת עמדה באשר לבקשה עצמה או לטענות שהועלו במסגרתה. "למען הזהירות בלבד ומבלי לנקוט כל עמדה, בשלב זה אני מורה על עיכוב ביצוע ארעי של פסק הדין מושא הבקשה על דרך של הקפאת המצב הקיים ביחס לטיפול בתיק החקירה על-ידי פרקליט המדינה, וזאת עד למתן החלטה אחרת", כתבה השופטת. ההחלטה התקבלה לאחר שהבקשה לקיום דיון נוסף הועברה לטיפולה של ברק-ארז. את הבקשה הגישו העותרים המקוריים בהליך, חבר הכנסת אביחי בוארון, ארגון "בחרנו בחיים" ועמותת לביא. שוב החלטה נגד החרדים: היועמ"שית הורתה לבטל את אזכרת מרן משה כהן | 27.08.26

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לפני כשבועיים קבע בג"ץ כי ניתן להעביר את הטיפול בפרשה לפרקליט המדינה עמית איסמן, לאחר שנקבע כי הוא אינו קשור בצורה כלשהי לפרשה. בעקבות פסק הדין פנו העותרים בבקשה לקיים דיון נוסף בהחלטה.

כעת, עד שתתקבל החלטה אחרת בבקשה, הוקפאה העברת הטיפול לאיסמן. מדובר בהוראה זמנית בלבד, שנועדה לשמר את המצב הקיים בשלב זה, בזמן שהבקשה לדיון נוסף נמצאת בבחינה.

ברק-ארז הבהירה במפורש כי ההקפאה אינה מלמדת על עמדתה בנוגע לתוצאה האפשרית של ההליך. לפיכך, ההכרעה אם יתקיים דיון נוסף בפסק הדין, וכן ההחלטה בנוגע להמשך הטיפול בפרשה, טרם התקבלו.